Dobletes de Rodrigo y Alcácer hacen más líder a España (4-0)

No encontró España el camino para superar con fluidez el planteamiento defensivo de Islas Feroe, con defensa de cinco y dos líneas unidas para no dejar espacios. A los 13 minutos una acción de Mikel Oyarzabal regaló el tanto a Rodrigo, único jugador con Sergio Ramos que repitió en el once de Robert Moreno respecto al de Rumanía.

Apenas iniciada la segunda parte, de nuevo Rodrigo, esta vez en acción individual, puso el 2-0 en el marcador.

Por su parte, la mejor ocasión de las Islas Feroe llegó en el minuto 74, en acción de Joannes Bjartalio bien resuelta por el meta David De Gea.

Antes de la conclusión, España amplió su ventaja con un doblete del apenas recién salido Paco Alcacer (m.90 y 93).