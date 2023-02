Dimite Noël Le Graët, presidente de la Federación Francesa de Fútbol

Noël Le Graët ha presentado su dimisión como presidente de la Federación Francesa de Fútbol en el Comité Ejecutivo Extraordinario celebrado este martes en París.

El máximo mandatario, de 81 años, renuncia a la presidencia tras más de once años al frente de la Federación gala, aunque llevaba apartado de la misma desde el pasado 11 de enero tras las duras declaraciones que propició el ya ex presidente sobre Zinedine Zidane, en las que aseguró que «me importa un bledo» si firma o no con la selección de Brasil. También afirmó que «ni siquiera le habría cogido el teléfono» si hubiese recibido una llamada de 'Zizou' para hablar sobre su futuro como seleccionador francés. «Haz un programa especial para que encuentre un club o una selección», concluyó en aquella entrevista.

Le Graët también se ha visto envuelto en una auditoría interna de la propia comisión francesa, cuyo informe final aseguraba que sus comportamientos como máximo mandatario, entre las que hubo acusaciones por acoso sexual, no entraban dentro de los límites de la ley que debe regir en la Federación.

Deja la selección francesa tras un mandato de casi doce años en los que ha logrado un Mundial, el de 2018, y una Nations League, la de 2021 con victoria ante la selección española en la final. Philippe Diallo es la persona que está ejerciendo las funciones de presidente interino hasta la celebración de las elecciones, siempre y cuando el 25% de los miembros de la asamblea federativa estén de acuerdo.

Cabe recordar que Didier Deschamps firmó su ampliación de contrato con 'Les Bleus' durante el mandato de Le Graët. Esta decisión no se puede revocar ya que fue firmada y aprobada por el consejo francés celebrado en enero, y la opción de que Zidane entrene a la selección gala tendrá que esperar, mínimo, hasta 2026.