Premier League Darwin Núñez, tras los pasos de Luis Suárez El ex del Benfica será el nuevo ídolo uruguayo de Anfield y una pieza clave en el tetris del mercado

Uruguay siempre se ha caracterizado por ser uno de los más destacados exportadores de talento futbolístico. Quizá sea el país donde mayor número de jugadores por habitante hayan dado el salto al otro lado del charco. Históricos como Diego Forlán, Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Godín, Josema Giménez, Álvaro Recoba o Cristhian Stuani, entre otros muchos, dan fe de ello. Pero si hay un charrúa que está sonando con fuerza este verano es Darwin Núñez.

Al norte de este pequeño país, de poco más de tres millones de habitantes, emergió uno de los delanteros que ahora más la está rompiendo en Europa. En Artigas, a 600 kilómetros de Montevideo y limitando con Brasil, llegó al mundo el pequeño de los Núñez Ribeiro. El 24 de junio de 1999, el mismo día que Leo Messi celebraba su duodécimo cumpleaños, nació Darwin Gabriel Núñez Ribeiro en el seno de una familia que tenía lo justo para vivir.

Hijo de Bibiano Núñez, un obrero de la construcción, y Silvia Ribeiro, que recogía cascos de botella y los vendía para poderle comprarle las botas al niño, Darwin creció junto a su hermano Junior, apenas unos años mayor que él. Su camino hacia el estrellato no ha sido nada fácil, con múltiples obstáculos superados. Para empezar, el charrúa se rompía los ligamentos cruzados de la rodilla cuando todavía era juvenil en Peñarol, pero esta piedra no iba a frenar, ni mucho menos, los sueños del artiguense.

Sueños entre los que se encontraba poder regalarle una casa a sus padres, quienes no dudaron en sacrificarse por sus pequeños. Sacrificios como los de su madre, que en numerosas ocasiones se quedaba sin cena para que sus hijos no se marcharan a la cama con el estómago vacío, que con el tiempo se transformaron en réditos. Si su hermano, ahora policía en Uruguay, se iba a quedar en el camino para que el menor de los Núñez pudiera proseguir el suyo, Darwin no iba a fallar. En sus pies estaba sacar a su familia de la pobreza.

De Peñarol dio el salto a Europa en el verano de 2019. De la mano de Edgardo Lasalvia, su representante hasta hace escasos meses, ponía sus pies en Almería. Con tan solo 20 años en su pasaporte, Darwin se convertía en uno de los fichajes más sonados de la nueva propiedad del club rojiblanco, recién aterrizada. Si los niños vienen con un pan debajo del brazo, el uruguayo no iba a ser menos. A la par que aterrizaba en el viejo continente llegaban las primeras llamadas de la Celeste.

Era su primera etapa lejos de su país, pero no iba a ser una barrera para dejar su sello. En apenas unos meses, Darwin ya era el referente de su nuevo equipo. Su adaptación no fue sencilla, aunque la ayuda de compañeros como René o Balliu fue clave en el proceso. Tampoco se iba a olvidar el pequeño de los Núñez Ribeiro de la promesa que le hizo a sus padres, comprándoles la casa de la que tanto había hablado.

Operación de récord

Apenas un año duró su estancia en tierras almerienses, viajando hasta Lisboa para enrolarse en todo un Benfica, previo pago de 24 millones de euros. El de Artigas partía con la losa de convertirse en la venta más cara de la entidad rojiblanca, y a la vez del balompié de plata español, y en la compra más onerosa de 'Os Encarnados'. Reto mayúsculo, sin el menor atisbo de duda.

Dejaba Almería, pero su corazón permanecía ahí. Una ciudad que no solo le ha marcado en lo futbolístico sino también en lo personal. Ya en la capital lusa, los más de 800 kilómetros en carretera no iban a ser impedimento para que su primer hijo naciera en la ciudad donde el sol pasa el invierno.

Si ya en Segunda empezó a dejar su firma, sus dos cursos en Portugal le han llevado a consolidarse en el fútbol de élite. Dos años que le han llevado a ser uno de los nombres de moda del mercado. Ahora, en Liverpool, donde llega tras dejar prendado a Jürgen Klopp en la eliminatoria de cuartos de Champions que le emparejó con Benfica, buscará recordar los mejores años de Luis Suárez en Anfield.

Todo ello en una operación histórica. Y no es para menos después de que los 'reds' hayan desembolsado 75 millones más 25 en variables por el uruguayo. Este sonado movimiento permite ir encajando las piezas del rompecabezas, que Sadio Mané cambie Anfield por Múnich y quizá que Lewandowski deje el Bayern y fiche por el Barça. Y cuenta con un impacto directo en España, toda vez que el Almería se lleva el 20% de la plusvalía del traspaso e ingresa la nada desdeñable cifra de 10,2 millones. A la vista está que a Darwin le motivan los retos.