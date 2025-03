Dani Zizu: «La plantilla es una piña, todos remamos hacia el ascenso»

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 29 de marzo 2025, 10:27 Comenta Compartir

Daniel Tejera (Las Palmas de Gran Canaria, 1992) es uno de esos jugadores que hacen la diferencia y su paso por la UD Tamaraceite ha marcado un antes y un después en la historia del club. Desde su llegada en 2016, el equipo ha logrado tres ascensos de forma consecutiva. Ahora, a pesar de no estar en su mejor momento, confía en que se logre el objetivo.

–Trayectoria futbolística.

–Estuve desde benjamines hasta juveniles en el Tamaraceite, pero luego el equipo desapareció y tuve que buscarme la vida en otros clubes de Gran Canaria. Puerto, Arucas y Hespéride en Regional Preferente. Luego di el salto a Tercera División donde firmo por el Villa de Santa Brígida. Con Maxi Barrera hacemos un año muy bueno y nos quedamos a las puertas del ascenso. Dos cursos más tarde, con 23 años, vuelvo al Tamara de Héctor Ramírez con el que logro ascender desde Primera Regional hasta el histórico ascenso a Segunda División B. Nueve años más tarde, aquí sigo.

–Como uno de los capitanes del equipo, ¿cómo arenga a los jóvenes en este tramo decisivo?

–Por experiencia, he tenido el placer de haber jugado varias promociones de ascenso. Ahora, les animo a todos a seguir trabajando como lo hacemos. Hay que seguir en el mismo camino, estamos realizando un gran año y no podemos parar, pues como bien dices viene la recta final en donde habrá que apretar los dientes.

-Con el liderato complicado, ¿objetivo segunda plaza?

-Somos conscientes de que Las Palmas Atlético lo tiene prácticamente hecho. Están a un nivel inalcanzable, pues están haciendo una temporada histórica. Solo han perdido un partido en toda la temporada, son números increíbles. Una temporada muy meritoria si logran ascender, que lo tienen en sus manos. Nuestro objetivo no deja de ser clasificarnos para el playoff de ascenso y luego el tiempo nos pondrá en donde merecemos.

-Una buena temporada la del Tamaraceite, ¿qué opina al respecto?

-Nuestros números son muy buenos, al igual que los del Sanfer, aunque no es sorpresa, ya que tienen una plantilla para enmarcar. El objetivo es quedar lo más arriba posible en el playoff, porque además nos daría billete dierecto para la Copa del Rey. Pero nosotros miramos el presente. El Juan Guedes tiene que ser un fortín para que no se nos escape ni un solo detalle. Tenemos que defender la segunda plaza.

-A título personal, ¿cómo se encuentra tanto físico como mentalmente?

-Este año es un poco atípico para mí. Por desgracia, estoy jugando bastante menos de lo que pretendía. Pero bueno, estoy intentando saldarlo en otros aspectos, como ser capitán y arengar a los más jóvenes que vienen pisando fuerte. Si es verdad que me encuentro bien tanto física como mentalmente, para cuando el míster requiera de mí, se encuentre mi mejor versión. Quiero ayudar al equipo, al grupo y a este club que me lo ha dado todo.

-El vestuario, muy unido.

-Esta plantilla es una familia. Siempre digo lo mismo, los veteranos estamos encantados con los pibes. Cuando suben los juveniles, todos vamos a una. Al final es una gran familia y todos remamos hacia una misma dirección, y no es otro que el ascenso a Segunda RFEF. Aquí no falla nadie. El grupo es estupendo y así llegan estos resultados tan buenos. Todos estamos juntos, pienso que estas razones pueden ser las claves del éxito.

-¿Cómo compagina su trabajo con ser padre de familia?

-Estoy contento por todas las partes. El presidente del club, Héctor Ramírez, es como un hermano mayor para mí. Me ha ayudado prácticamente en todo desde el día uno. Me ha facilitado mucho las cosas y sé que puedo contar con él en cualquier circunstancia. Por otra parte, darle de comer a los enanos, cuidarlos, darles la educación y valores que merecen... todo eso va por elante porque son mi vida.

-Su relación con Iván Martín, entrenador de la primera plantilla.

-Mi relación con Iván Martín es cordial. Trato entrenador-jugador, como debe ser. Creo que está haciendo un buen trabajo tanto él como su cuerpo técnico. Además, este año han incorporado a varios integrantes como el preoparador físico Juan Mendez, desde mi perspectiva, el 80% del éxito del equipo es gracias a él. Me parece una locura como estudia, analiza y trabaja. Nos tiene como motos, entrenamos muy duro y el fin de semana llega la recompensa.

-¿Cómo se definiría Dani Zizu sobre el césped?

-Si me haces esta pregunta hace cinco años quizá te respondería de otra manera, pero ahora domino otras facetas. Antes iba más al espacio, era un jugador desequilibrante y con los años he cambiado. Ahora vengo a recibir el balón al pie. Busco tenerla y controlar el juego. Estoy teniendo más personalidad en ese sentido. Antes era más eléctrico, con un chispazo marcaba la diferencia. Ahora me gusta tener más contacto con el balón y madurar la jugada.

-Virtudes y defectos.

-Considero que tengo bastantes virtudes. Pero lo que reina es la diversión sobre el campo. Busco ser partícipe del partido, protagonista y que mi equipo domine, tenga la pelota y ocasiones. Siempre quiero más. Sin embargo, defectos también tengo muchos. No me tomo las cosas muy bien a veces. Al principio, cuando no empecé jugando, no llevaba bien la situación. No lo aceptaba. Con el paso del tiempo, he ido asumiendo que las cosas son como tienen que ser y ya. Ahora, estoy disfrutnado de otro rol en el vestuario, pero siempre intentando contagiar de buena vibra a mis compañeros. Ayudar de otra manera y dar consejos a los chavales.

-¿Qué cambiaría si estuviera en la cabeza del míster?

-El míster no tiene que cambiar nada. Tenemos que seguir con nuestra filosofía de juego porque nos ha ido bien hasta ahora. Nadie esperaba que a estas alturas estuviéramos donde nos encontramos. Apenas hemos perdido cuatro partidos en la temporada. El trabajo nos ha llevado hasta aqui. Sería un error tocar lo que funciona. Debemos seguir en la misma línea con nuestra seña de identidad y salir a morder. Ojalá sea el broche de oro para la promoción de ascenso.