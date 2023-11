El CTA atiza al Real Madrid por «presionar sin ética, educación ni respeto» a los árbitros

El presidente del Comité Técnico de Árbitros, Luis Medina Cantalejo, atizó este miércoles al Real Madrid por «presionar, sin ética, educación ni respeto» a los colegiados a través de su televisión oficial. «No es positivo ni correcto que antes de que se dispute un partido se presione al árbitro, y se está haciendo cada semana con todos los árbitros», lamentó el máximo dirigente del CTA, después de que Real Madrid TV haya apostado por recordar actuaciones arbitrales presuntamente perjudiciales para el club blanco, «incluso de un árbitro de ahora que le pitó al Castilla en Segunda B».

«Yo ya recuerdo dos equipos que han salido a reconocer que no es positivo presionar a los árbitros como se hace», apuntó Medina Cantalejo, quien elogió la actuación de los colegiados en el primer tercio de la temporada, aunque reconoció que «hay aspectos mejorables». «El año pasado reconocimos que no había sido una buena temporada a nivel técnico, pero en lo que se lleva de esta campaña ha habido un buen desempeño dentro de las áreas y quien diga que están siendo un problema las manos, no está siguiendo la competición», se defendió el dirigente andaluz.

También criticó Medina Cantalejo a Florentino Pérez por sus quejas hacia el colectivo arbitral durante la asamblea del Real Madrid celebrada recientemente y aseguró que «respeta de manera total» las declaraciones del presidente de la entidad blanca, aunque dijo no compartirlas «por motivos obvios». «Solicitar una intervención gubernamental sobre la estructura arbitral… ¿Eso qué quiere decir? ¿Que nos echen a todos? ¿Que dejemos de pertenecer a la FEF y nos vayamos a otro sitio solos?», se preguntó.

Respecto al 'caso Negreira', admitió que «ha hecho muchísimo daño al arbitraje» y reclamó que «quien lo haya hecho, que lo pague, sea de la familia Negreira, del Barcelona o quien sea, igual que si hay algún árbitro metido en esa trama, al máximo grado que la justicia estipule». «Desde que el caso saltó a la luz pública, la sorpresa fue tremenda. A partir de ese momento pusimos en manos de Fiscalía, Antiviolencia e Integridad toda la información de la que disponíamos y más. Se inició un proceso judicial en el que estamos inmersos y tenemos que respetar el auto del juez Aguirre, pero no lo comparto. Hablar de indicios, comentarios… Nosotros lo que queremos es que definitivamente y cuanto antes se resuelva este caso», insistió.