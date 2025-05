Cristian Galindo: «Todo el mundo querría jugar este tipo de partidos»

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Martes, 27 de mayo 2025, 17:50 | Actualizado 18:04h. Comenta Compartir

Cristian Galindo (Telde, 2003), guardián de la portería de la UD Tamaraceite, se ha ganado el puesto a pesar de su juventud y está mostrando un excelente rendimiento en su debut en el fútbol semiprofesional. Además, asegura que se encuentra «en el mejor momento de su carrera». El conjunto de Iván Martín se enfrenta, este sábado, al Sanfer en la final autonómica por el ascenso a Segunda RFEF.

–¿Qué espera de esta eliminatoria tan igualada ante la UD San Fernando?

–Será un partido de tú a tú. El partido de ida fue a principio de curso y no se vio nuestro fútbol, el que estamos desplegando ahora. Por lo tanto, el sábado estoy seguro de que se va a presenciar un encuentro bastante equilibrado. Los pequeños detalles son los que marcarán la diferencia. Esperamos un buen ambiente con nuestros aficionados, como ya se vio en la eliminatoria contra el Ibarra.

–Sobre el partido de vuelta frente a la UD Ibarra, ¿cómo lo vio?

–Pudimos haber sentenciado la eliminatoria mucho antes. Tuvimos varias ocasiones para certificar nuestro pase antes del minuto 90. El último partido contra ellos, en fase regular, lo perdimos 3-1 y eso hizo que se encendieran todas las alarmas. Pero la vuelta en el Juan Guedes fue un vendaval nuestro. Considero que pasamos por encima del rival. Nosotros en casa somos muy fuertes.

-¿Encuentra al vestuario más unido que nunca?

-Lo mejor que hemos hecho este año es combinar la faceta de veteranía con la juventud. Se ha conjurado un equipo hecho y derecho. Al final, pienso que es una de las claves que nos ha llevado hasta aquí. Nos ha dado los frutos esperados.

-A título personal, ¿cómo se ve Cristian Galindo?

-(Resopla y sonríe). Estoy en el mejor momento de mi carrera, el Tamaraceite ha sabido sacar mi mejor versión y me ha hecho recuperar la ilusión de niño. No solo por las intervenciones, sino en lo personal estoy disfrutando cada fin de semana. El Tamara me ha hecho entender que realmente sí puedo vivir del fútbol.

-¿Se incorporó en el momento justo?

-La verdad que ha coincidido la buena racha del equipo desde mi irrupción en el once inicial. Nos hemos llevado buenos resultados, porque el equipo juega bien y gana. Pero siempre hay un gran trabajo detrás de todos para que las cosas salgan bien.

-La relación con el míster y su cuerpo técnico.

-Es fantástica. La verdad que Raúl, el preparador de porteros, me está haciendo madurar en la portería y cada vez tengo más confianza en mí mismo. Además, mi relación con Carlos Daniel (su compañero de portería) es sana y competitiva. Al míster Iván Martín lo conozco desde hace siete años en la cadena de la UD Las Palmas. Podemos contar el uno con el otro para lo que sea. Es muy cercano.

-¿Este tipo de duelos se preparan de manera diferente?

-La verdad que sí. No podemos decir que se trata de una semana cualquiera. Estos partidos son especiales, son los que todo el mundo querría jugar. Los entrenamientos son más intensos, pero el míster siempre nos pide que vayamos con una sonrisa en la cara para poder reflejarlo en el campo el fin de semana.

-¿Qué equipo lleva el cartel de favorito?

-El objetivo es llevarnos un 2-0 para el Eleuterio Valerón. Allí nos pondrán las cosas muy difíciles. Es un campo pequeño que aprieta mucho. Aunque como favorito no te daría ninguno. Los dos somos muy buenos equipos. Ellos tienen la base de jugadores experimentados de Segunda RFEF, pero nuestra mezcla de juventud y veteranía nos ha llevado a donde estamos y jugando a la pelota. Auguro una eliminatoria igualada.

-Su trayectoria futbolística.

-De niño jugué en Las Remudas, un equipo ya exento. Después fiché por el CD Longueras y allí me quedé durante muchos años, concretamente desde categoría benjamin de segundo año hasta cadete, cuando recalo en la cadena de filiales de la UD. He tenido la fortuna de destacar y de estar siempre una categoria por encima.