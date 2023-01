Mestalla, a rebosar para una eliminatoria 'a vida o muerte'

El fútbol de élite es un examen continuo. Tiene por hábito vivir al borde de una crisis. Eso que llaman mala racha. El Valencia y el Athletic están ahora en esa situación en la Liga y su duelo de Copa de este jueves en Mestalla es a 'vida o muerte', otra expresión habitual en la jerga futbolística. Puede sonar exagerado, aunque algo de eso sí hay, sobre todo para los valencianistas, que coquetean con los puestos de descenso. El Athletic viaja con más aplomo en la Liga pero ha perdido de momento su plaza europea, cada vez más cara. El que caiga en esta eliminatoria sufrirá un revés que puede marcar el balance de toda la temporada. El que gane ingresará en una fase, las semifinales, que genera una marea de ilusión entre sus aficionados. Hay partidos que son un cruce de caminos. Ernesto Valverde tiene claro el sendero. «Tenemos otra ocasión de jugar una final y queremos cogerla», dijo este miércoles en Lezama.

«El planteamiento es como si fuera una final», subrayó Txingurri. Mestalla, que recibirá al conjunto rojiblanco con las gradas a rebosar, no es un estadio muy accesible para el Athletic. De hecho, allí cayó en la semifinal de Copa de la pasada edición. El conjunto rojiblanco, intenso en el juego aunque con la puntería ciega, se ha atascado en la Liga. No recibe el premio a su brega. La derrota del domingo ante el Real Madrid en San Mamés (0-2) agudizó su bajón en los resultados. Le falta acierto en el remate.

Valverde cuenta con toda la plantilla disponible, salvo Iñigo Martínez, que «ha dado esta semana pasos adelante». Cuadra esa frase cuando su lesión es en el pie. «Me encantaría contar con él. Lo necesitamos al cien por cien. Espero que sus molestias en la planta del pie vayan remitiendo», confió. Como confía en que De Marcos, con problemas en un hombro, esté al cien por cien.

También en Valencia creen que su equipo tiene menos puntos de los que merece su juego. Gennaro Gattuso ha confeccionado un grupo solidario, agresivo como él. Pero no se despega de esa fragilidad defensiva que le ha impedido en muchos partidos defender la ventaja inicial. Ha sumado siete de los últimos 27 puntos. Una victoria en nueve partidos. Nota cercano el vértigo que da asomarse al descenso. Mestalla es su mejor valedor. De los 20 puntos en la Liga, allí ha sumado 14. El factor cancha juega a su favor, aunque, como recuerda Valverde, su efecto es distinto en la Liga y en la Copa, donde «los dos equipos tienen que salir a ganar».

Valverde prevé un choque intenso. «El Valencia intenta llevar la iniciativa con la pelota. Somos dos equipos con personalidad definida. El de aquí (1-0 en San Mamés en la Liga) fue un partido abierto», recordó. «¿Hay que tener paciencia. Sí, pero no. Nunca te debe dominar la impaciencia y que eso signifique un desbarajuste. Pero con paciencia no se ganan las cosas, hay que ir a por ellas». Y arrugó el gesto al hablar del factor cancha. «Es una ventaja importante, pero no es un partido de Liga. Nos la jugamos los dos». El Athletic ha ensayado los penaltis. Lo hace durante «toda la temporada», aunque «nada tiene que ver» un ensayo con el fuego real.