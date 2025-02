El Barça desconfía del Valencia

Daniel Panero Miércoles, 5 de febrero 2025, 17:36 | Actualizado 17:48h. Comenta Compartir

El Barcelona buscará en Mestalla las semifinales de la Copa del Rey y lo hará con toda la artillería que tiene a su disposición Hansi Flick. El técnico alemán desconfía del Valencia pese al 7-1 que los azulgranas endosaron a los de Corberán en el duelo liguero de Montjuic, por lo que reservará pocos efectivos para continuar con opciones en una competición que, quién sabe, puede suponer un salvavidas ante lo apretada que está la lucha en la Liga con Real Madrid y Atlético y las dificultades que siempre entraña la Champions.

Esa tabla de salvación está en la cabeza de Flick, que sabe que en el banquillo del Barcelona es imposible despreciar cualquier competición. «Tendremos una gran presión. Es un partido de Copa en el que no podemos ganar un título, pero en el que sí se puede perder. Va a ser un partido totalmente diferente al de la Liga. Vamos a presionar, pero ellos también lo van a hacer. Todo será distinto. El ambiente, el estadio y la atmósfera», afirmó el entrenador germano en la rueda de prensa previa al encuentro.

Y es que Flick sabe que la relajación es uno de los enemigos más poderosos que tendrá el Barcelona en su visita a Mestalla. No en vano, la goleada por 7-1 de hace poco más de dos semanas en el Lluis Companys contra el Valencia es un precedente que puede estar presente en la mentalidad de unos jugadores que deberán olvidar ese encuentro y enchufarse para una eliminatoria a partido único.

Para ello, Flick deberá sobreponerse a la baja de Gavi. El centrocampista de Los Palacios no ha entrado en la convocatoria tras el fuerte traumatismo sufrido ante el Alavés porque debe atravesar seis fases de recuperación, tal y como dictamina un protocolo de la FIFA. Su ausencia se une a las de Ter Stegen, Christensen y Marc Bernal, pero no a la de Dani Olmo, ya recuperado de sus problemas físicos. El de Tarrasa no entrará, no obstante, en un once para el que Flick no ha descartado rotaciones «por las cargas de trabajo» y en el que la gran novedad podría ser Fermín López en la mediapunta como acompañante de un tridente en el que también podría tener minutos Ferran Torres.

Un rival entre dos aguas

Enfrente estará un equipo que mira la Copa del Rey por el rabillo del ojo. El conjunto que dirige Corberán sigue en los puestos de descenso en Liga, pero mientras tanto está a apenas noventa minutos de meterse en toda una semifinal copera. Esas dos dinámicas chocan en un club con la grandeza del Valencia, un gigante que lucha por seguir entre los más grandes y al mismo tiempo por no perder una oportunidad para la que siempre ha estado preparado. Y es que el conjunto che es un clásico del torneo del KO, sus vitrinas así lo demuestran, y saldrá a comerse al Barça pese a haber recibido siete goles hace poco más de dos semanas. «Es un día para demostrar lo que hemos aprendido y que ese dolor lo hemos convertido en una mejora», asegura Corberán.

No será sencillo. Corberán ya dejó caer que habrá rotaciones al asegurar que «afronta el partido siendo consciente de la prioridad» y hará, por tanto, cambios en el once. El técnico valenciano podría dar descanso a jugadores importantes como Mamardashvili, Gayà, Javi Guerra, Luis Rioja o Hugo Duro y apostar por una segunda unidad en la que hay futbolistas como Barrenechea, Jesús Vázquez o Diego López. «Pondré al equipo que considere más competitivo ante la competición. Si no hay novedad en el entrenamiento jugarán todos jugadores del primer equipo y no del filial», manifestó el técnico valenciano sobre la posibilidad de hacer una revolución.

-Alineaciones probables:

Valencia: Dimitrievski, Aarons, Mosquera, Tárrega, Jesús Vázquez, Diego López, Pepelu, Javi Guerra, Canós, Sadiq y Almeida.

Barcelona: Szczesny, Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde, De Jong, Pedri, Lamine Yamal, Fermín Raphinha y Ferran Torres.

Árbitro: Ortiz Arias (Comité Madrileño).

Estadio: Mestalla.

Hora y TV: 21:30 h. La 1.