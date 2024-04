Nico Williams, MVP: «Hemos hecho historia. La afición se lo merece»

Éxtasis en La Cartuja. Los jugadores del Athletic no han podido evitar las lágrimas tras conseguir la gran gesta con la que soñaba toda Vizcaya desde hace 40 años. El Athletic ha conquistado la Copa del Rey tras un partido de alto voltaje ante el Mallorca. «Hemos hecho historia. La afición se lo merece», ha afirmado Nico Williams tras el encuentro.

Visiblemente emocionado, el delantero rojiblanco, uno de los jugadores más destacados de esta temporada, ha confesado que soñaba con sacar la gabarra. La celebración de este título copero será un día para recordar. Algo inimaginable para miles de aficionados que no pasan de los 40 años. Jóvenes como él, como Nico, también anhelaban devolver a la fiel parroquia vizcaína su apoyo durante estos años: «No pienso en otra cosa que sacar la gabarra, solo quería que llegase ese día».

Nada más firmar la hazaña, Nico ha dedicado sus primeras palabras a sus compañeros de equipo, algunos de ellos con varias finales a sus espaldas y ninguna ganada. «Gente como De Marcos, Iker, Raúl, mi hermano... Han luchado muchas veces y han perdido muchas finales», ha afirmado. Después, se ha dirigido a su familia: «He soñado mucho tiempo con esto, tanto yo como mi familia y mi hermano. Hago todo por mi familia», ha señalado antes de regresar al césped para seguir la celebración con sus compañeros.

🏆 MVP | @willliamsssnico , jugador del @AthleticClub, es el mejor jugador de la final de la #FinalCopaDelRey 2024.



👟 Recibe el premio de manos de Domingo Palacio, Senior Sports Marketing Manager de @adidas_ES.



👐🏻 ¡¡𝗘𝗻𝗵𝗼𝗿𝗮𝗯𝘂𝗲𝗻𝗮, Nico!!#CopaDelRey | #LaCopaMola pic.twitter.com/uBFORhNPBL — RFEF (@rfef) April 6, 2024

Ha sido un partido duro, con amplias dosis de emoción. «Si eres del Athletic, te va a gustar sufrir». Los jugadores de ambos conjuntos han acabado destrozados, pues se han dejado la piel: «Me he vaciado... No puedo andar... No puedo más... Espero que la gente lo disfrute como yo lo voy a disfrutar», ha apuntado. Nico, además, ha sido designado como MVP de la final. Su partido eleva su cotización como crack mundial y como emblema del club rojiblanco.