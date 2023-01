El Barça no quiere sorpresas en Copa

El Barcelona comienza este miércoles su andadura en la Copa del Rey y lo hace con muchas esperanzas puestas en la competición. El adiós prematuro a la Liga de Campeones y la dura pugna con el Real Madrid en la Liga hacen que el torneo del KO pueda ser, quién sabe, una tabla de salvación como tantas otras veces. El primer paso para aumentar la leyenda del rey de copas es vencer a un Intercity que llega a la cita con muy poco que perder y mucho que ganar.

«Nos han ganado por intensidad», afirmó en varias ocasiones Xavi la pasada temporada después de caer en Copa del Rey ante el Athletic. Aquel error no volverá a pasar, se juró una y otra vez el técnico de Tarrasa tras la eliminación. Y es este miércoles cuando luchará una vez más contra ese enemigo silencioso, el de la relajación. No en vano, el Barça se juega su futuro en Copa ante un rival netamente inferior, un equipo que no debería crear complicaciones a los culés salvo si todo sale como sueña. Por eso, Xavi formará con un once de garantías en el que podrían aparecer jugadores de primera fila como Christensen, Balde, Busquets, Gavi o Ferran Torres con el objetivo de que no haya sustos.

Será una prueba para aquellos que están a las puertas de la titularidad como Bellerín, Ferran Torres o Ansu Fati y será también una oportunidad para otros menos habituales como Kessié o Memphis, jugadores que deben derribar la puerta para ganarse un sitio en los planes de Xavi. El encuentro es importante para el Barcelona, que no puede desechar la Copa tras el adiós en Champions y que sabe que una derrota podría abrir una nueva crisis después de cerrar el año con pinchazo ante el Espanyol.

Un rival con orgullo

El Intercity es el Doctor Jekyll y Míster Hyde. Los pupilos de Gustavo Siviero han conseguido pasar dos rondas ante Cirbonero (0-1) y Mirandés (2-0) sin encajar un solo gol, pero en la Primera RFEF están acusando el cambio de categoría después de ascender el pasado año. Son decimosextos, en puestos de descenso, con cinco victorias, cuatro empates y ocho derrotas, un bagaje que en este momento es insuficiente para mantener la categoría, pero que no está pesando en un torneo del KO en el que quieren seguir dando sorpresas.