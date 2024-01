El Barça también sufre ante el Barbastro

El Barcelona se impuso este domingo al Barbastro en dieciseisavos de Copa del Rey, pero lo hizo con sufrimiento y sin demasiados alardes. El conjunto azulgrana ganó por la mínima un partido en el que fue de más a menos, en el que le valió con los goles de Fermín López, Raphinha y Lewandowski y en el que estuvo contra las cuerdas por momentos. Los culés suman así 20 partidos consecutivos sin ganar por más de un gol de diferencia y se marchan a la Supercopa de España que se disputa en Arabia Saudí buscando todavía las mejores sensaciones.

«Va a ser importante respetar al rival, Si pensamos que va a ser sencillo, nos equivocamos», dijo Xavi la víspera, y fue consecuente con la alineación. El técnico del Barça hizo rotaciones, sí, pero las justas. Dispuso un once con Koundé, Christensen y Araujo en la zaga, con Frenkie de Jong para tener el timón y con tres futbolistas de primer nivel arriba, como Joao Félix, Raphinha y Ferran Torres. El mensaje era claro, evitar la relajación. Y así fue. Su equipo recogió el guante y salió muy metido en el partido, dispuesto a solventar cuanto antes la papeleta. El Barça asedió al Barbastro desde todos los frentes. Se instaló en campo contrario, desbordó desde los costados y generó tres ocasiones claras en los primeros minutos, pero como de costumbre, no tuvo la puntería suficiente para batir a Arnay Fàbrega.

Fue un inicio en el que quedó nítido cual iba a ser el escenario del choque. El Barbastro no renunciaba al ataque y esas alegrías de los locales iban a ser un arma de doble filo. En una de esas, Raphinha ganó la espalda a su par y puso un balón atrás que finalizó Fermín para inaugurar el marcador y aguar la fiesta de la parroquia local. El gol fue la consecuencia de lo que se estaba reflejando en el terreno de juego. El Barça se tomó muy en serio el encuentro y el tanto no iba a frenar el ímpetu de un equipo que iba a seguir buscando el segundo. Los culés mantuvieron en todo momento la presión en campo contrario y antes del descanso pudieron hacer el segundo si Pulido Santana no hubiese anulado por fuera de juego inexistente un gol de Joao Félix. Al no haber VAR en Copa del Rey hasta los cuartos de final, los azulgranas se quedaron con la miel en los labios antes del paso por vestuarios.

Barbastro Arnau Fàbrega, Gasco, Mingotes, Jaime Ara, Bautista (Soule, min. 46), Israel, Javito, Carbonell (Reques, min. 66), Rausell (Kike, min. 66), Gonpi (Jose Val, min. 83) y De Mesa (Prat, min. 71). 2 - 3 Barcelona Iñaki Peña, Koundé, Araujo, Christensen (Iñigo Martínez, min. 64 / Sergi Roberto, min. 75), Héctor Fort, Oriol Romeu (Gündogan, min. 71), De Jong, Fermín, Raphinha (Vitor Roque, min. 64), Ferran y Joao Félix (Lewandowski, min. 72). Goles: 0-1: min. 18, Fermín López. 0-2: min. 51, Raphinha. 1-2: min. 60, De Mesa. 1-3: min. 88, Lewandowski, de penalti. 2-3: min. 93, Prat, de penalti.

Árbitro: Pulido Santana (Comité canario). Amonestó a Carbonell y Gonpi.

Incidencias: Partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey disputado en el Municipal de Deportes de Barbastro ante 6.000 espectadores.

Tras la reanudación el Barça buscó la sentencia cuanto antes. Xavi no hizo cambios, mantuvo la idea, y nada más saltar de nuevo al terreno de juego, Héctor Fort, muy acertado toda la noche, puso un centro medido que encontró a Raphinha en el segundo palo para poner tierra de por medio y alejar, de forma provisional, el fantasma de un posible batacazo. Esa ventaja derivó, para desesperación de Xavi, en relajación. El técnico azulgrana torcía el gesto en la banda al ver cómo los suyos levantaban de forma progresiva el pie del acelerador. La velocidad en la circulación y la presión sin balón ya no eran las mismas y eso lo aprovechó el combativo Barbastro para poco a poco venirse arriba. Tras varios centros laterales peligrosos, Adrià de Mesa cazó un barullo en el área para recortar distancias y echar un poco de pimienta al encuentro.

El Barça había dado un paso atrás y Xavi ya había visto las orejas al lobo. El entrenador catalán quiso cambiar la dinámica del choque e introdujo a Iñigo Martínez, que a causa de una lesión duró diez minutos en su regreso, Vitor Roque, Gündogan y Lewandowski. Cuatro cambios que denotaban que algo no estaba yendo del todo bien. Y es que los culés estaban en la cornisa. El partido por momentos se rompía y el Barbastro seguía con opciones de dar la campanada. La grada se venía arriba y se preparaba para una montaña rusa. En los últimos minutos hubo un penalti de Javito que transformó Lewandowski y otro de Fermín que marcó Prat para cerrar el partido con un resultado que demuestra que no fue, ni mucho menos, una noche plácida para los azulgranas.