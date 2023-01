Octavos de final El Ceuta quiere bajar de la nube al Barça Xavi no quiere sufrir como ante el Intercity y avisa a los suyos de que «en la Copa siempre hay sorpresas»

El Barça juega este jueves una eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey contra el Ceuta, pero también contra la relajación. En apenas tres días los de Xavi han pasado de ganar la final de la Supercopa de España al Real Madrid en Arabia Saudí a jugarse las habichuelas en el torneo del K.O a domicilio en un campo de Primera RFEF. Ese cambio radical será un escollo más en un equipo que sabe que disputa una competición en la que los despistes no están permitidos, al más mínimo tropiezo estás fuera.

«El ejemplo del Intercity nos va muy bien porque fue un casi tropiezo. Ganar la Supercopa nos dará moral, pero podemos quedar fuera mañana. No nos será fácil, en la Copa siempre hay sorpresas», avisó Xavi en la rueda de prensa previa a la eliminatoria que su equipo disputa frente al Ceuta. El técnico egarense es consciente de la importancia del título ante el eterno rival, pero también sabe que una eliminación frente al Ceuta podría reabrir la caja de los truenos.

Por eso, Xavi no quiere ningún tipo de relajación y se llevará a Ceuta a todos sus jugadores a excepción de Ronald Araujo, con molestias tras la Supercopa, y a Memphis Depay, que no entrenó este miércoles junto al resto de sus compañeros porque ultima su salida al Atlético de Madrid. El resto viajará a Ceuta salvo sorpresa de última hora y podrían ser de la partida en un once en el que Xavi volverá al sistema 4-3-3 y en el que hará modificaciones en todas las líneas. Futbolistas como Iñaki Peña, Bellerín, Eric García, Marcos Alonso, Kessié o Pablo Torre tendrán una nueva oportunidad para demostrar que pueden dar un paso al frente y ganarse un sitio en los planes de su técnico.

El rival, molesto

No será un partido fácil para el Barcelona. Enfrente estará un rival molesto después de que Xavi dijera en el sorteo aquello de «por fin hemos tenido suerte». Esas palabras resonarán en un Estadio Alfonso Murube que se llenará hasta la bandera con el objetivo de emular a otros modestos que dejaron a los culés en la cuneta como Figueres, Novelda o Gramenet.

El Ceuta tratará de dar la campanada en un año en el que las cosas no le están yendo demasiado bien. Los pupilos de José Juan Romero son últimos en el Grupo I de la Primera RFEF y apenas han conseguido 8 puntos en toda la primera vuelta de la competición. El duelo ante el Barça es una oportunidad de coger moral después de eliminar en las rondas previas a Utrera, Ibiza y Elche.