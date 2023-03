Ancelotti: «En la Supercopa nos faltó compromiso»

«En la Supercopa nos faltó compromiso y contundencia. Tuvimos errores individuales que no se van a repetir. No es el partido decisivo, pero queremos tomar ventaja. Estamos cerca de ganar una competición importante y vamos a competir para ganarla«, aseguró este miércoles Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido de semifinales de Copa frente al Barcelona. El técnico italiano sabe de la importancia de dar un golpe encima de la mesa ante el eterno rival y acercarse así a una competición que en los últimos años se les ha atragantado a los blancos.

Y es que la Copa del Rey ha supuesto últimamente más quebraderos de cabeza que alegrías para el Real Madrid, sobre todo si se compara con la Champions, algo que no le preocupa especialmente a Ancelotti. «Son competiciones distintas. En 270 minutos puedes ganar un título», afirmó. Tres partidos separan a los blancos de un título del que el curso pasado se despidieron demasiado temprano y en el que este año tienen puestas muchas esperanzas. «Las ganas no las tenemos por una revancha, sino porque estamos cerca de un título y ahora la temperatura de la caldera sube. Llega lo bueno y vamos a competir para ver si podemos ganar algo», añadió.

Para «ganar algo», Ancelotti podría hacer una pequeña revolución en el centro del campo con el objetivo de encajar a la nueva hornada de futbolistas que vienen pisando fuerte. «Son partidos en los que necesitas muchas cosas. Necesitas personalidad y energía, así que puede ser que por la energía Kroos no esté en el once, pero lo puede estar por la personalidad y el coraje necesarios para este tipo de encuentros. Tenemos que evaluar todo esto», dijo, al tiempo que reconoció que Tchouaméni está «recuperando su condición» y «puede ser titular».

En ese once estará seguro Karim Benzema después de haber vivido una semana complicada tras no haber podido lograr el premio The Best, un galardón al que Ancelotti no le da mucho peso. «Para nosotros no es demasiado importante. El Mundial dijo que Argentina fue campeón del mundo merecidamente, así que es normal que Messi, Dibu Martínez y Scaloni hayan ganado este galardón», aseguró el técnico italiano, antes de reconocer que no podría elegir a tres futbolistas porque tiene un «conflicto de intereses».

Sin miedo al Barça

Por último, Ancelotti quiso aparcar el resultado de la Supercopa de España. Aquel día los suyos mostraron su peor cara y cayeron por 1-3, un resultado que el preparador italiano cree que no va a incidir en lo que ocurra a partir de este jueves en el Santiago Bernabéu.

«No sé qué es el cagómetro. Es una competición distinta ante un rival muy fuerte. Va a ser un encuentro entretenido y la afición lo va a disfrutar. Es un partido de 180 minutos para llegar a una final«, concluyó.