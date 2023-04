El quinto clásico del curso lleva a la final de Copa con ansias de revancha

Después de tres victorias consecutivas del Barça ante el Real Madrid, en la final de la Supercopa, la ida de semifinales de Copa y el último duelo liguero en el Camp Nou, con un único triunfo de los blancos en la primera vuelta en el Bernabéu, el quinto clásico del curso llevará este miércoles a la final del torneo del KO. Con ventaja del Barcelona en la eliminatoria tras el 0-1 de hace un mes en el coliseo blanco, pero ahora con bajas muy importantes en el equipo azulgrana y con ansias de revancha de los merengues por su gran desventaja en la Liga y, sobre todo, por la reciente derrota sufrida en el Camp Nou y el gol anulado a Asensio que todavía escuece mucho en el madridismo.

Más se juega el Barça en este envite que concederá a uno de los dos colosos del fútbol español la posibilidad de conquistar un título al que los azulgranas se han acostumbrado desde hace una década -seis trofeos en las últimas once ediciones- y contra el que el Madrid no ha dejado de estrellarse, con su última Copa ganada en 2014 y ninguna final desde entonces. A expensas de la Champions, esta Copa no aliviaría las penas del Real Madrid, pero su pase a la final con remontada ante el eterno rival en el Camp Nou sí supondría un varapalo para los culés.

Pese a lo que afirma Xavi, la presión en esta vuelta de semifinales de Copa no es para el Madrid, sino para el Barça, que defiende ante su afición una victoria por la mínima que reforzó su condición de favorito en esta eliminatoria copera. Sin embargo, ya sin el valor doble de los goles en campo contrario en caso de empate y con el potencial competitivo que suele exhibir el Madrid en las citas de renombre, la balanza parece haberse equilibrado. Y más, con las ausencias de Pedri, Dembélé, De Jong y Christensen y la mayor profundidad y calidad de banquillo del equipo de Carlo Ancelotti, aparte del reencuentro de Benzema con el gol.

Es precisamente contundencia ofensiva lo que necesita el Real Madrid en el Camp Nou, donde el técnico del Barça, tras haber conseguido formar un bloque solidario y más efectivo que efectista, espera un rival «agresivo» y «con más coraje», aunque Ancelotti insiste en que «la idea no es volverse loco para marcar un gol». «La idea es hacer un partido completo, manejarlo bien con y sin balón y controlarlo», reconoce el entrenador italiano.

Con el respeto que tienen los azulgranas a los madridistas, que llegarán al Camp Nou «heridos», tal y como destaca Xavi, el técnico catalán reclama a su equipo «mucha personalidad para tener el balón» y, dado el buen resultado que le ha dado reforzar el centro del campo, volverá a alinear cuatro medios. En el Madrid, sin embargo, aunque Ancelotti no es partidario de cambiar demasiado, se plantea mantener su habitual 4-3-3 o modificar su sistema e intentar sorprender al Barça con Modric más adelantado, ahora que el Barça ha recuperado solidez defensiva.

Alineaciones probables:

Barcelona: Ter Stegen, Araujo, Koundé, Marcos Alonso, Balde, Sergi Roberto, Busquets, Kessié, Gavi, Raphinha y Lewandowski.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Nacho, Camavinga, Tchouaméni, Modric, Valverde, Benzema y Vinicius.

Árbitro: Martínez Munuera (Valenciano).

Estadio y horario: Camp Nou. 21:00 h. (La 1).