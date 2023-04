San Mamés contra el sueño copero de Osasuna

San Mamés se engalana para una gran noche copera, de esas que tanto gustan en La Catedral. El Athletic acude a su fortín para remontar el 1-0 favorable a Osasuna del primer asalto por la final de la Copa del Rey. Cuentan con el aval de la experiencia los leones, que disputan su cuarta semifinal consecutiva, pero Osasuna sueña con un hito que solo alcanzó una vez en su historia (2005). Con ese propósito los rojillos exhiben como argumentos la mínima pero valiosa ventaja de El Sadar con gol de Abde y la igualdad reinante entre ambos equipos esta temporada.

Vizcaínos y navarros comparten los puestos templados de la tabla liguera y sendas malas rachas de resultados en las últimas semanas, con un triunfo en sus últimos seis partidos. Dos registros calcados y pobres que hablan a las claras de que la prioridad esta campaña pasa por la Copa del Rey. Tampoco sobran los goles entre los bilbaínos y los pamploneses, pues los primeros solo han visto puerta en uno de sus últimos cinco encuentros mientras que los segundos acumulan cuatro compromisos consecutivos sin celebrar un tanto.

Así las cosas, todo apunta a un duelo cerrado, intenso y sin demasiadas concesiones a la frivolidad. No es para menos con una final copera en juego. El Athletic recurre al comodín del empuje de su afición, que no le ha fallado en ninguna de las ocho semifinales previas en el siglo XXI. En total cuatro victorias y cuatro empates al amparo de los suyos que le abrieron las puertas del partido por el título en cinco ocasiones y que no fueron suficientes en otras tres.

«Ambiente, corazón y cabeza»

«No hay más, es este partido. Es definitivo y hay que ir a ganarlo desde el inicio porque vamos perdiendo y tenemos que remontar. Hay que jugar con el ambiente, con el corazón y con la cabeza», advirtió Ernesto Valverde en la previa, apelando al factor emocional de San Mamés pero desde su clásico estilo analítico, poco dado a los excesos verbales.

El 'Txingurri' solo lamenta la baja de Ander Herrera, absolutamente lastrado por las lesiones en su regreso al Athletic. Mientras, su homólogo osasunista, el vizcaíno Jagoba Arrasate, tiene muy difícil contar con Chimy Ávila, uno de sus mejores activos en ataque. El técnico vasco afronta uno de los partidos más importantes de su carrera en los banquillos con el sueño de emular a Javier Aguirre, el entrenador que llevó a Osasuna a la única final copera de su historia hace 18 años. Repetir aquel hito sería la guinda a un proyecto nacido de la paciencia y que lleva casi un lustro dando sus frutos en El Sadar.

-Alineaciones probables:

Athletic: Agirrezabala, De Marcos, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri, Dani García, Vesga, Nico Williams, Vesga, Berenguer e Iñaki Williams.

Osasuna: Sergio Herrera, Nacho Vidal, Aridane, David García, Juan Cruz, Moncayola, Torró, Aimar Oroz, Moi Gómez, Abde y Kike García.

Árbitro: Carlos del Cerro Grande (Comité madrileño).

Estadio: San Mamés.

Hora y TV: 21:00h. La 1.