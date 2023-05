Arrasate: «La única opción de ganar es hacer un partido perfecto»

David García: «Como buenos navarros que somos, no tenemos miedo a nada»

David García tiene la oportunidad de remachar una temporada excepcional en lo personal y en lo colectivo levantando la Copa del Rey. El capitán de Osasuna expresó su felicidad por medirse al Real Madrid en la gran final de La Cartuja y manifestó el convencimiento que existe en el vestuario de poder la campanada frente al vigente campeón de Liga y de Europa. «Como buenos navarros que somos, no tenemos miedo a nada. Ejemplo de esto es el progreso que hemos tenido en la Copa, donde hemos eliminado a grandes equipos. Tienen grandes jugadores, pero nos centramos en nosotros y en las posibilidades que tenemos de ganar», recalcó el canterano de Tajonar.

«Llevo 20 años en el club y es el partido más importante de mi carrera», explicó el central de Osasuna, que siente «un orgullo increíble» por haber alcanzado esta cota y «representar a toda Navarra» en una cita que podría depararle al club de su vida el primer título en sus casi 103 años de historia. «Optimismo todo. El convencimiento dentro del grupo es máximo, creemos que podemos conseguirlo», incidió David García, que hace poco más de un mes se estrenaba como internacional absoluto en Glasgow a las órdenes de Luis de la Fuente y el sábado cumplirá «un sueño» que albergaba «desde pequeño».

El zaguero tiene todavía fresco el recuerdo de la que hasta ahora era la única final de Copa en la centenaria historia de Osasuna, la que los rojillos perdieron en 2005 ante el Betis. «Era un crío, tenía 11 años y fui al Calderón porque me llevaron mis padres desde Pamplona. La recuerdo con un sabor agridulce por la derrota, pero había un ambientazo. Poder estar aquí ya te puedes imaginar la ilusión y el orgullo que me hace», narró ante de medirse a un equipo experto en finales sin ningún tipo de complejos. «Las estadísticas están para romperlas. Sabemos de la dificultad. De las últimas 19 finales ha ganado 17, pero no ponemos el foco en lo que han hecho ellos sino en lo que vamos a hacer nosotros mañana», argumentó.