Ancelotti: «No vamos a volvernos locos por marcar un gol»

«La idea es no volverse loco por marcar un gol, sino hacer un partido completo con y sin balón. En la ida no llegamos muchas veces y ese es un aspecto importante, pero no vamos a volvernos locos porque puedes meter un gol en el minuto 5 y después encajar dos», aseguró Carlo Ancelotti al ser preguntado por el planteamiento que su equipo iba a llevar a cabo en el Camp Nou para dar la vuelta al 0-1 cosechado por el Barcelona en el partido de la ida. El técnico italiano sabe de la dificultad que tiene ganar a un rival que le tiene tomada la medida en los últimos clásicos pero también tiene claro que «es importante ser protagonista» sin perder los estribos.

Para ello, Ancelotti tiene claro que juegue quien juegue en el centro del campo su equipo estará preparado para la batalla. «Kroos y Modric son intocables pero eso no quiere decir que vayan a jugar porque intocables hay muchos, pero después hay que elegir un once. Tengo que pensar en los recursos que tengo en el banquillo, empezar no es lo más importante», afirmó al tiempo que dio pistas al reconocer que «la experiencia de los veteranos es muy importante en este tipo de partidos» y que «Camavinga ha aprovechado muy bien su momento». Por otro lado, el técnico italiano no quiso mojarse sobre la designación arbitral para el VAR de González González, un asunto que ha suscitado polémica entre el madridismo. «Yo prefiero pensar en el partido y no en lo que van a pitar. Mi objetivo es preparar el partido lo mejor posible y ganar», aseguró. Ancelotti habló también sobre el gran momento que atraviesa el Barcelona y sobre ese papel de favorito que parece tener colgado tras los últimos compromisos entre ambos equipos. «Tenemos que recuperar esta desventaja y los pequeños detalles lo van a determinar, es donde se puede sorprender al rival. Es difícil cambiar el sistema después de todo el año trabajando el mismo, en líneas generales un cambio de dibujo solo te va a sorprender a ti mismo«, sentenció.