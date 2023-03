Ancelotti: «No es la primera vez que le damos la vuelta a una eliminatoria»

«Han defendido muy bien, muy bajo, y nosotros hemos tenido dificultad en las transiciones. No hemos dejado al Barça jugar como quiere y eso es bueno. Debemos repetirlo en el partido de vuelta», afirmó Carlo Ancelotti tras la derrota de su equipo en el clásico copero. El técnico italiano se mostró «contento» por el partido de su equipo y positivo para la vuelta, al tiempo que consideró que la derrota no tendrá secuelas anímicas. «Somos conscientes de que debemos remontar, pero no es la primera vez que damos la vuelta a una eliminatoria», añadió.

El planteamiento del Barcelona, más defensivo de lo habitual, sorprendió a Ancelotti, que estima que en el encuentro de vuelta la cosa será diferente. «No creo que el Barcelona pueda plantear un partido así de defensivo en el Camp Nou, así que creo que tendremos más oportunidades», aseguró, antes de mandar un mensaje optimista para ese choque en terreno azulgrana. «Estamos en desventaja, pero tenemos la confianza de que le podemos dar la vuelta», aseguró.

Courtois alaba al Barça

«Es mérito suyo. Hemos dominado el partido, pero encajamos el gol con mucha mala suerte. Ganan cuando no lo merecían. Nos costó chutar a puerta y tener ocasiones. Jugamos un buen partido en control, pero no encontramos la ocasión«, afirmó Courtois. El meta belga se mostró decepcionado por la derrota, pero aseguró que ya está preparado para pasar página. «El domingo, a ganar nuestro partido, y ya veremos cómo llegamos a la vuelta (dentro de un mes)», concluyó.