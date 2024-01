Ancelotti «Si el Atlético hace pasillo me parece perfecto y si no, igual»

Óscar Bellot Madrid Miércoles, 17 de enero 2024, 12:28 | Actualizado 17:37h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Carlo Ancelotti eludió polemizar sobre el recibimiento que ofrecerá el Atlético al Real Madrid el jueves, después de que los blancos se proclamasen campeones de la Supercopa de España el pasado domingo en Riad. «Hay que respetar las decisiones de todos los clubes. Si hacen pasillo me parece perfecto y si no lo hacen, me parece perfecto igual. No le doy mucha importancia a esto», dijo el diplomático técnico italiano la víspera de otro derbi a vida o muerte, esta vez en los octavos de final de la Copa del Rey. «Cada uno hace lo que quiere. Yo no me meto en esto», abundó en otro momento de su comparecencia ante los medios de comunicación.

«El equipo está bien, lo ha mostrado en la Supercopa. Mañana es otro partido muy complicado. El Atlético es un rival duro, lo demostró en la Supercopa, que hasta la prórroga el partido estaba igualado. Mañana esperamos un partido aún más complicado porque juegan en su casa, donde lo están haciendo muy bien», dijo el preparador de Reggiolo en una comparecencia en la que tranquilizó sobre el estado físico de Rodrygo, después de que el paulista trabajase este miércoles al margen de sus compañeros. «Necesitaba un día más de baja intensidad. Mañana estará bien. Todos están disponibles, salvo Lucas Vázquez y los tres de jugadores que se rompieron el cruzado», aclaró. Y es que, pese al enorme desgaste, el transalpino no se guardará ninguna carta. «Voy a meter el mejor equipo posible, teniendo en cuenta el viaje y el cansancio. Si todos recuperan bien voy a meter el mejor equipo», indicó. El Real Madrid encara el duelo en un momento sensacional, tras acumular 21 partidos consecutivos invicto y hacer alarde de su exuberancia física en la Supercopa. ¿Cuál es la clave? «Es difícil decirlo. Hemos tenido muchas lesiones y hemos aguantado porque la plantilla es muy completa, hay una competencia muy alta en los entrenamientos, la intensidad es muy buena y esto nos permite tener una condición física muy buena», valoró el técnico, que más adelante ofreció su particular receta. «Lo que me gusta es el ambiente que tenemos en este club, en este vestuario. El éxito es esto. Un ambiente sereno es muy importante, un grupo motivado y un fuerte espíritu de equipo. También un buen juego. No tenemos que olvidar que estamos jugando un buen fútbol, somos un equipo sólido que tiene las ideas claras. Estos son las tres claves que te permiten tener éxito. No lo digo yo, me lo dijo ayer Sacchi al teléfono», afirmó. Noticias relacionadas Simeone: «¿Pasillo? Primero está nuestra gente, a la que respetamos» Óscar Bellot El fortín rojiblanco desafía la plenitud del campeón Óscar Bellot Negó tenerle la moral comida al Atlético. «No, cada partido es distinto. Mañana es una eliminatoria. Esto cambia. Tenemos no solo 90 minutos, puede ser una prórroga o los penaltis. Lo que pasó en los partidos anteriores mañana no cuenta», manifestó el entrenador del Real Madrid, quien vive en una nube, como proclamó tras ganar la Supercopa, pero sabe que resultaría muy fácil que le bajasen de ahí. «Es suficiente con no ganar el derbi mañana», asumió. Un reto mayor Los ánimos estarán encendidos en el Metropolitano, pero Ancelotti quiso dejar claro que no ha tenido una charla con el grupo para inculcarle la necesidad de mantener la sangre fría en cualquier escenario. «No hemos tratado en absoluto en esto. Jugamos contra un rival muy fuerte. Estoy convencido de que va a ser un partido más complicado que el de la Supercopa. Hay un título en juego con dos equipos que pueden ganar la Copa del Rey y esto engrandece la importancia de este partido. Estamos focalizados en hacer lo máximo para ganar», señaló. Elogió a Vinicius, siempre en el epicentro de la tormenta cuando visita el Metropolitano y rey de la Supercopa con un 'hat-trick' en la final contra el Barça y sus declaraciones al término del partido, en las que se le apreció más maduro. «Ha vuelto a su mejor nivel. Después de la lesión ha necesitado un poco de tiempo. Está aprendiendo a jugar más por dentro y esto le convierte en más peligroso que jugando siempre por fuera. Es menos previsible, está combinando bien con Rodrygo. Me gustó más lo que dijo que los tres goles», indicó sobre el brasileño.