El City supera sus dudas con una remontada ante el Chelsea

El Manchester City ha logrado remontar un partido crucial contra el Chelsea, evitando así una nueva derrota que lo habría dejado nuevamente fuera de los puestos de clasificación a la Champions League. Con este triunfo, los de Guardiola avanzan en la tabla, aunque aún se encuentran lejos del líder Liverpool, que ganó al Wolverhampton y mantiene una ventaja de 12 puntos. Tocó remontar a raíz de que Madueke aprovechase un error de Khusanov, el joven central debutante de 20 años, para adelantar a los londinenses. Sin embargo, antes del descanso, Gvardiol empató para el City, y en la segunda mitad, Haaland y Foden completaron la remontada.

El City llegaba al partido tras una dolorosa derrota por 2-4 frente al PSG en la Champions, un resultado que lo deja actualmente eliminado de la competición. No obstante, si el equipo gana este miércoles contra el Brujas en el Etihad, se clasificaría para los 'playoffs'. El Chelsea, por su parte, desaprovechó el error inicial del City y no fue a por más, sin lograr ampliar la ventaja. Así, los 'blues' no consiguieran romper una racha de 10 partidos consecutivos sin ganarles y ahora ocupan la sexta posición.

Guardiola dio la oportunidad de debutar a dos de sus nuevos fichajes, Khusanov y Marmoush. El joven central, fichado del Lens, mostró nerviosismo en su primer partido, cometiendo un error en el primer balón que tocó, lo que permitió que dos jugadores del Chelsea quedaran frente a Ederson. Madueke aprovechó la ocasión para marcar a puerta vacía. En la jugada siguiente, el defensor volvió a perder el balón, y para corregir su error, tuvo que cometer una falta que le costó una amarilla. Por su parte, Marmoush, fichado del Eintracht Frankfurt, jugó como mediapunta detrás de Haaland. Estuvo cerca de marcar en un par de ocasiones, pero la suerte no estuvo de su lado en los momentos decisivos.

El Manchester City dominó gran parte del encuentro, aunque en muchos momentos con pocas ocasiones claras y un juego carente de fluidez, mostrando dificultades para generar peligro sobre la portería del Chelsea. Tras adelantarse en el marcador, el equipo de Stamford Bridge optó por presionar menos y replegarse, centrándose en la defensa, sin aprovechar la oportunidad para buscar un segundo gol que podría haber asegurado la victoria, lo que dio vida al City.

Manchester City Ederson, Akanji, Khusanov (Stones, min. 54.), Gvardiol, Nunes, Kovacic, Gündongan, Silva, Marmoush (De Bruyne, min 74), Foden y Haland. 3 - 1 Chelsea Sánchez, James (Gusto, min 73), Colwill, Chalobah, Cucurella, Caicedo, Enzo Fernandez, Madueke, Palmer, Sancho (Neto, min. 73) y Jackson (Nkunku, min. 61). Goles: 0-1: min. 3. Madueke. 1–1: min: 42. Gvardiol. 2-1: min: 68 3-1: min. 87 Foden.

Árbitro: John Brooks. Amonestó Husanov, Cowil, Caicedo, Bernado Silva y Kovacic.

Incidencias: IPartidos de la jornada 23 de la Premier League disputado en el Etihad Stadium.

A pesar de algunos intentos, como el disparo al palo de Foden, al City le costaba concretar sus ocasiones. Fue Gvardiol quien consiguió empatar el partido para los de Guardiola, aprovechando un buen desmarque de Marmoush. Este gol permitió al City mantenerse en el encuentro justo antes de que se agotara la primera parte.

Tras el descanso, el Chelsea volvió a salir presionando, creando problemas al City, aunque sin generar grandes ocasiones. Hubo un intercambio de golpes; los locales lograron frenar la salida de los londinenses, y el ritmo del partido se ralentizó, con algunas llegadas esporádicas de Marmoush. Sin embargo, fue Haaland, quien antes había tenido una oportunidad fallida, el que no perdonó después no falló. Aprovechó un pase largo de Ederson y una mala salida de Robert Sánchez hasta el pico del área pequeña para remontar.

El Chelsea dejó de atacar. Quedaban quince minutos, pero apenas tuvo dos llegadas esporádicas. En cambio, el City no falló la oportunidad que tuvo: Haaland aguantó el balón a la perfección en el medio del campo y realizó un pase a Foden, quien no erró en el mano a mano. El City volteó un partido en una temporada en la que parecía acostumbrarse a que solo le hicieran eso a ellos.

