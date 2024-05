Castaño: «Tenemos claro a lo que jugamos, iremos con todo a Gran Canaria»

Humildad, sacrificio y constancia son las claves de Enrique Castaño (Las Palmas de Gran Canaria, 1993) para triunfar en Yaiza, en un equipo que ha sido la revelación de la temporada en Tercera y que, ahora, jugará motivado la ida de la primera eliminatoria en el playoff por el ascenso a Segunda RFEF. Será este domingo a las 12.00 horas en el Anexo al Estadio de Gran Canaria y frente a Las Palmas Atletico.

–¿Cuáles son las claves del éxito de un equipo que solo ha perdido dos partidos en toda la temporada?

-La solidez defensiva junto al trabajo diario. Hemos encajado pocos goles y siempre que se ve puerta es fácil ganar para nosotros. Te ves capaz de sacar los tres puntos. La buena defensa es lo que nos ha llevado hasta aquí.

–El trabajo de Maxi Barrera, trascendental a la hora de la verdad.

-Aquí todos los partidos son complicados, nos hemos dejado puntos en campos de manera inesperada que nos han condicionado al final de liga. La Tercera es complicada, si no estás acertado te puedes ver sin puntos pero el trabajo de Maxi y de todos los chicos es impresionante. El equipo ha estado unido desde el principio y creo que lo hemos demostrado, si no lucháramos todos por lo mismo, sería imposible llegar a donde estamos ahora y hasta última hora disputando el liderato.

-¿Cuándo se vieron sin opciones del ascenso directo?

-Creo que donde perdimos las opciones del ascenso directo fue en San Bartolomé (1-0). Igualmente queríamos ganar al filial blanquiazul en casa y dejar la incertidumbre para la última jornada, sabiendo que ibamos a medirnos al Lanzarote en la Ciudad Deportiva y ellos recibiendo a un Teror ya descendido. Pero que tuvieran la obligación de ganar. No pudo ser y ahora con la cabeza puesta en el playoff. A ver si logramos ascender por la vía larga.

-¿Se ven favoritos en la eliminatoria ante Las Palmas Atlético?

-Aunque no haya salido como todos deseábamos, el equipo ha hecho un temporadón. Ahora estamos focus en el playoff. Sabemos que será muy duro, ya que son dos eliminatorias autonómicas pero nosotros no pensamos más allá que en el partido del domingo en el Anexo. Hacer las cosas bien e ir allí con todo. Es un rival muy difícil, a doble partido más si cabe, pero con nuestras armas intentaremos evitar su peligro. Estamos mentalizados en ponerles las cosas difíciles, ya fuimos capaces de ganarles en su campo con un jugador menos.

-¿Cómo afronta el Yaiza un doble compromiso de este nivel?

-Nosotros lo afrontamos con la normalidad de todo el año. Con la misma mentalidad, hacer daño al rival con argumentos, siendo protagonistas con balón y no verlas venir, sino ir a muerte desde el minuto uno. Ir a ganar es lo que buscaremos allí. Sabemos que es una eliminatoria a ida y vuelta y que no se decidirá en el primer partido, pero la preparación y la mentalidad ganadora no cambia.

-El equipo sureño mezcla veteranía y juventud.

-Sí, ese es otro factor positivo. Hay futbolistas con mucha calidad técnica en sus botas, además de experiencia. Desde que llegué y me presentaron el proyecto sabía que el presidente había hecho una gran apuesta y que se ha intentado formar un buen bloque pero eso no te garantiza estar arriba, hay que ganárselo en el campo. A parte de los nombres, que hay muy buenos jugadores, creo que tenemos claro a lo que jugamos y todos vamos a una. Esa es la clave.

-A título personal, ¿cómo se ve Enrique Castaño actualmente?

-Muy bien, cómodo en Lanzarote. Muy a gusto en el equipo, con mucha ilusión de seguir haciendo las cosas como hasta ahora. Confío en que podamos pasar la de ronda ante el filial amarillo.

-¿Cómo diría que se puede contrarrestar las amenazas del conjunto de Raúl Martín?

-Mantener la solidez defensiva que hemos tenido hasta ahora. Sabemos que ellos tienen muchísimas virtudes y peligro arriba, pero (resopla) nosotros intentaremos contrarrestarlo como hemos hecho durante todo el curso. Cuando ellos tienen el balón te someten y te hacen correr. Así que mientras nosotros tengamos el balón, ellos no crearán peligro. Jugar con precaución, pues con cualquier robo te la pueden liar, son muy verticales.