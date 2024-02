La Fiscalía se opone a la imputación por cohecho al Barça por el 'caso Negreira'

Colpisa Viernes, 2 de febrero 2024, 18:54 | Actualizado 19:14h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

La Fiscalía Anticorrupción rechaza que el Barcelona sea imputado por un presunto delito de cohecho por los pagos millonarios al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira. Ya que el ex número dos de los colegiados no tenía la condición de funcionario público, el Barça no puede ser investigado por cohecho, según coinciden los fiscales de Anticorrupción, que se adhieren a los recursos presentados por las defensas contra la decisión del juez que instruye el 'caso Negreira'.

La Audiencia de Barcelona deberá determinar ahora si revoca o no la decisión del juez Joaquín Aguirre, titular de Instrucción del juzgado número 1 de la Ciudad Condal, que añadió el cohecho al resto de delitos supuestamente cometidos por el club azulgrana y los investigados. El Barcelona, como persona jurídica, al igual que los expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, el actual máximo dirigente Joan Laporta, el propio Negreira y su hijo, está acusado de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.