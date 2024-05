Casillas sorprende a sus 43 años con un nuevo look a lo Zidane

El exportero internacional Iker Casillas ha inaugurado sus 43 primaveras con un sorprendente cambio de look. Lejos del flequillo habitual que ha hecho gala en su etapa deportiva, el que fuera cancerbero del Real Madrid, Oporto y de la selección española apareció en sus redes sociales con una instantánea que ha dejado sin palabras a gran parte de sus seguidores, amigos y allegados. Una instantánea en la que aparece totalmente rapado.

En dicha publicación, Casillas no ha dudo en escribir que «Nunca estaremos mejor que hoy. Lo que tenga que venir, con 43!». Como es obvio, la imagen ha generado un sinfín de mensajes de cariño así como de guasa y desenfados entre famosos y familiares.

Comparaciones con Zinedine Zidane, con Gravesen y otras metáforas camaleónicas, extraídas incluso de algunos excompañeros de banquillo, han inundado sus cuentas oficiales, convirtiéndose en lo más viral de este 20 de mayo.

Sin embargo, la incógnita por dicho look no ha sido despejada en ningún momento por Iker, por lo que han sido varias las teorías que se han generado al respecto, desde una vieja apuesta pendiente a un posible injerto capilar, algo a lo que no sería la primera vez, según trascendió en el ya pasado 2012.

De ser así, el tiempo aclará todos los detalles y no serán pocas las imágenes que recordarán un presunto «antes y después» en la ingeniería capilar del 'Santo'.