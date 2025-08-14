Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juani Guedes, entregando el trofeo de campeón del 52º Memorial Juanito Guedes al capitán del Sporting San José. Fotos: C7

El Carrizal inmortaliza a Juan Guedes con la 52ª edición de su Memorial

Fútbol ·

Lo disputaron en El Toril Sporting San José, que quedó campeón, Estrella y Carrizal. Juani Guedes, hijo del mito, presente en la cita

Ignacio Sánchez Acedo

Ignacio Sánchez Acedo

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 14 de agosto 2025, 11:57

El espíritu eterno de Juan Guedes, el inolvidable capitán internacional de la UD Las Palmas fallecido de manera prematura en 1971, volvió a escenificarse, un año más, y ya van 52, con el Memorial que lleva su nombre y que, organizado por el Carrizal, se disputó este miércoles con un triangular entre el club anfitrión y el Sporting San José y Estrella.

Su hijo Juani estuvo presente en el evento y fue el encargado de dar el trofeo al Sporting San José, que quedó campeón por delante, en ese orden, del Estrella y Carrizal. Además, familiares de legendario futbolista también participaron en la ceremonia de reconocimiento a los participantes.

Imagen principal - El Carrizal inmortaliza a Juan Guedes con la 52ª edición de su Memorial
Imagen secundaria 1 - El Carrizal inmortaliza a Juan Guedes con la 52ª edición de su Memorial
Imagen secundaria 2 - El Carrizal inmortaliza a Juan Guedes con la 52ª edición de su Memorial

«Ha sido un orgullo y un honor acudir a este torneo que se ha mantenido durante tanto tiempo en memoria de mi padre. Mi sentimiento de agradecimiento, al igual que el de toda la familia, no se puede describir con palabras. Es una emoción enorme«, dijo emocionado Juani al hablar de esta experiencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un menor en Fuerteventura por asaltar y agredir a mujeres en hoteles de Costa Calma
  2. 2 A prisión 5 de los detenidos en la operación antidroga de Molino de Viento
  3. 3 El vuelco de un tráiler en el muelle genera atascos en Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 Ramírez confirma el fichaje de Lukovic y juega al despiste con la rescisión de Jaime Mata
  5. 5 El Cabildo traslada a las policías locales el presunto intrusismo del taxi en Gando
  6. 6 Convocan huelga indefinida en los servicios de atención a las emergencias en Canarias
  7. 7 Se viraliza un vídeo del diputado de Nueva Canarias Yoné Caraballo
  8. 8 PP-AV se personará como acusación en la causa por la muerte de Miguel en su furgón
  9. 9 El calor mata en Canarias a cinco personas en lo que llevamos de agosto
  10. 10 La viñeta de Morgan de este jueves 14 de agosto

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Carrizal inmortaliza a Juan Guedes con la 52ª edición de su Memorial

El Carrizal inmortaliza a Juan Guedes con la 52ª edición de su Memorial