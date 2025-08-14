El Carrizal inmortaliza a Juan Guedes con la 52ª edición de su Memorial

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 14 de agosto 2025, 11:57 Comenta Compartir

El espíritu eterno de Juan Guedes, el inolvidable capitán internacional de la UD Las Palmas fallecido de manera prematura en 1971, volvió a escenificarse, un año más, y ya van 52, con el Memorial que lleva su nombre y que, organizado por el Carrizal, se disputó este miércoles con un triangular entre el club anfitrión y el Sporting San José y Estrella.

Su hijo Juani estuvo presente en el evento y fue el encargado de dar el trofeo al Sporting San José, que quedó campeón por delante, en ese orden, del Estrella y Carrizal. Además, familiares de legendario futbolista también participaron en la ceremonia de reconocimiento a los participantes.

«Ha sido un orgullo y un honor acudir a este torneo que se ha mantenido durante tanto tiempo en memoria de mi padre. Mi sentimiento de agradecimiento, al igual que el de toda la familia, no se puede describir con palabras. Es una emoción enorme«, dijo emocionado Juani al hablar de esta experiencia.