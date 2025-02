Carlos Navarro: «La satisfacción que te da marcar estos goles es indescriptible»

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 7 de febrero 2025, 18:32 Comenta Compartir

Insistir, persistir y nunca desistir. Carlos Navarro (Valencia, 2004), central «con buena salida de balón, muy físico y zurdo» de Las Palmas Atlético, ha sumado dos goles que han valido seis puntos para los intereses de la Vela Chica. El zaguero de 1,90 metros considera que el ascenso pasa por el trabajo diario y que el vestuario siga siendo una piña.

–Está siendo una de las sensaciones del equipo con sus dos golazos (Estrella y Sanfer), ¿qué se siente?

–Sí. Ahora estoy adquiriendo mayor protagonismo. Cuando disparo pienso que vaya entre los tres palos y que la pelota entre. La sensación, la satisfacción que te da marcar un gol y aportar al equipo es indescriptible.

-Cuénteme un poquito como fue ese gol contra el San Fernando.

-La jugada comienza con un saque de banda en el lado derecho del campo. Yo me encuentro en el izquierdo, veo el campo de frente y en cuanto observo que ellos están muy metidos en su área, me lanzo, con un control hacia delante y golpeo el balón con fuerza hasta que llega a la escuadra izquierda. Esperemos seguir marcando goles.

Ampliar

-Se vivió un partido de alta tensión en el Anexo el domingo.

-Muchísima tensión. Refleja la exigencia de todo lo que nos estábamos jugando ambos equipos. Leí una noticia que decía que cada balón era un tesoro... y cuanta razón tenía. Creo que fue lo que reflejó el partido. Lo más importante era tener el balón, porque así estarías más cerca de la victoria.

-La necesidad de sumar puntos en los próximos choques.

-De momento uno de uno contra la UD San Fernando. Es un buen comienzo para lo que nos viene en estos meses de competición. Sienta bien ganarle a un equipo que, hasta la semana pasada, era nuestro principal perseguidor. Hemos dado el primer golpe sobre la mesa.

-¿Cómo se encuentra Carlos Navarro tanto física como mentalmente?

-Pues muy bien, contento y mentalmente en uno de los mejores momentos de mi vida. Con el equipo y personalmente. Me siento muy cómodo con mis compañeros sobre el verde y también con la confianza del míster. Sigo intentando aportar lo máximo posible al equipo.

-Le sacan más de 6 puntos a sus principales perseguidores, ¿qué opina usted al respecto?

-Yo creo que el equipo va a seguir trabajando a diario y al final la diferencia de puntos con los de detrás es lo menos importante. Lo que está en nuestras manos es seguir ganando y seguir afrontando bien los partidos. Si todo eso sigue funcionando, al final se darán los resultados que todos queremos.

-Objetivo a corto o medio plazo a título personal.

-No creo que haya nada en concreto. Simplemente sentir que crezco como futbolista y mejoro cada partido. Que el desarrollo personal y futbolístico siga creciendo. Quizá sean mis ideales.

Ampliar

-¿Qué les dice Raúl Martín?

-Que tenemos que darlo todo cada fin de semana y en cada entrenamiento. Que se antoja crucial mantener la concrentación durante los 90 minutos y trabajar en equipo. Es fundamental.

-Próximo rival: Arucas. De más a menos, pero un equipo con mucha calidad y gente joven.

-Sabemos la calidad que tienen sus jugadores y lo difícil que será ganarles en su campo. Aquí empatamos, pero vamos a intentar mejorar los registros para llevarnos el partido. Deseo seguir aportando a mis compañeros y al equipo. También la gente espera mucho de nosotros.

-Si Diego Martínez le estuviera echando un ojo, ¿cómo se caracterizaría Carlos Navarro?

-Me definiría como un central con buena salida de balón, muy físico y zurdo. Además manejo algunos registros, se me da bien el juego aéreo... No me gusta echarme flores pero voy progresando. Influye que tengamos un grupo muy bueno y que todos nos llevemos bien. Así es más fácil.