De Brahim a Iñaki Williams: jugadores españoles que eligieron a otras selecciones

Brahim Díaz (Málaga, 1999) ha decidido no esperar más a España y jugará con la selección de Marruecos. Su determinación es firme, meditada y sin vuelta atrás. Se confirmará cuando el país magrebí que dirige Walid Regragui le convoque para los próximos amistosos de este mes en casa ante Angola, el viernes 22, y Mauritania cuatro días después. El malagueño, con orígenes paternos marroquíes, era una de las incógnitas que había en la lista de Luis de la Fuente para los encuentros contra Colombia (sábado 23 de marzo) y Brasil (martes 26), que hará pública el de Haro este viernes.

La decisión del jugador del Real Madrid se produce después de que Brahim hubiera disputado en sus inicios varios encuentros con las categorías inferiores de España (sub-17, sub-19 y sub-21) y hasta uno con la absoluta, frente a Lituania. El jugador no ha contado con Luis de la Fuente ni ahora, que destaca cuando Carlo Ancelotti le brinda la oportunidad en el Real Madrid, ni tampoco cuando llevó el '10' y fue campeón con el Milan. Nada que ver con el mimo que se le ha dado desde la Federación Española de Fútbol a Lamine Yamal, que vive una situación similar a la del jugador madridista y que ya está más que blindado por La Roja.

La lista reciente de jóvenes talentos que optaron por otras selecciones ante la falta de oportunidades con España es bastante extensa. El del Madrid ha sido el último. En los últimos años hay hasta cuatro jugadores que han decidido jugar con Marruecos, a pesar de ser también elegibles por España: Ez Abde (Betis), Munir El Haddadi (Las Palmas), Ilias Akhomach (Villarreal) o Achraf Hakimi (PSG). «Fui a probar con la selección española en Las Rozas, pero vi que no era mi sitio, no me sentía como en casa. No era por nada en concreto, sino por lo que yo sentía, porque no era lo que había mamado y vivido en casa, que es la cultura árabe, ser marroquí. Yo quería estar en la selección marroquí», explicó en su día el potente lateral del equipo que dirige Luis Enrique.

A pesar de su debut con España, la Federación Ghanesa nunca cesó en su empeño por convencer a Iñaki Williams (Bilbao,1994), delantero del Athletic de Bilbao que vive un excelente estado de forma. El atacante decidió ir con la selección del país de nacimiento de su padres, una manera de encontrarse con sus «raíces» y poder disputar el Mundial de Catar ante la ausencia de llamadas de La Roja.

Alejandro Garnacho (Madrid, 2004) es otro de los nombres de talento que han escogido otro camino pese a disputar encuentros con España en categorías inferiores. El delantero del Manchester United se decantó por vestir la albiceleste de Argentina, país originario de su madre, cuando fue convocado por Lionel Escaloni el pasado mes de marzo. La explosión del jugador en los Diablos Rojos pilló por sorpresa en la Federación Española y, cuando decidieron convencerle, la decisión ya estaba tomada. Caso similar vivido por Nico Paz (Tenerife, 2004) , jugador del Real Madrid, y que ha conseguido ser foco de atención desde edad temprada. «No queremos meterle presión porque tiene que mejorar, pero la calidad la tiene para jugar en el Real Madrid en el futuro», confesó recientemente Carlo Ancelotti.

Otro de los recientes 'argentinizados' es el catalán Pablo Maffeo (Sant Joan Despí, 1997) que juega en el Mallorca y es internacional por Argentina desde el pasado año pese a que De la Fuente le seguía los pasos. El jugador, que desquició en su día a Leo Messi con un marcaje individual cuando defendía los colores del Girona y posteriormente con el balear a Vinicius, ha formado parte de alguna convocatoria de la campeona del mundo pero su debut se hace esperar.

El el lateral bermellón comparte desmarcación con Ivan Balliu (Caldas de Malavella, 1992) en el Rayo Vallecano. El defensa defiende los colores de Albania desde que debutó en 2017 en un encuentro de clasificación para el Mundial 2018 ante, precisamente, España. El catalán, canterano del FC Barcelona, fue llamado por la Federación Albanesa debido a que su apellido es muy común en el país balcánico. Tras investigar su árbol genealógico se confirmó que la familia de su padre tenía ascendencia albanesa.