'Boxing day', la gran fiesta de la Premier League, con el liderato en juego

Con el 'boxing day' llega a la Premier uno de los momentos más icónicos de la competición inglesa. La gran fiesta del fútbol en Inglaterra determinará al honorífico campeón de invierno. Y todo puede ocurrir en una temporada apretadísima donde en la parte alta de la clasificación hay hasta cinco equipos situados en un margen de seis puntos. Aston Villa, Liverpool y Arsenal pueden liderar la competición doméstica en la primera vuelta, y el Manchester City puede meterse otra vez de lleno en la pelea en cuanto ajuste su calendario con el partido aplazado tras su éxito en el Mundial de Clubes.

Mientras el resto de competición domésticas se detiene en el Viejo Continente, en Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte la fiesta se vive en los estadios al día siguiente de Navidad. Cuenta la historia que al día 26 de diciembre se le cataloga como 'boxing day' porque en la época feudal los nobles entregaban cajas a sus trabajadores con alimentos. En cualquier caso, es un regalo para el aficionado a pesar de que ya no se disputa la jornada íntegra ese día. Los partidos se reparten tal y como sucede a lo largo de la temporada en los fines de semana. La última fecha de la primera vuelta se pone en escena.

Se trata sin duda de un día marcado en rojo en la historia del balompié británico, ya que el 26 de 1860 se disputó el primer partido en la historia del fútbol, entre el Sheffield Football Club y el Hallam Football Club. Sin embargo, no fue hasta 1880 cuando se produjo el primer Boxing Day oficial de la historia.

Mala racha para United y Newcastle

Habiendo batido al Fluminense por un rotundo 4-0, el City de Pep Guardiola prolongó su 2023 de ensueño y estrenó su palmarés en el último 'Mundialito' antes de que la FIFA cambie el formato, incluya más equipos y lo traslade a fechas veraniegas, en un efecto dominó que traerá a la Copa Intercontinental de regreso al calendario futbolístico. Los 'citizens' se medirán al Everton el miércoles con escaso margen de error en su asalto a posiciones más altas, donde por delante tiene al Tottenham Hotspur (36 puntos.), al Aston Villa (39), al Liverpool (39) y en la cúspide al Arsenal (40). De todos ellos, 'los reds' serán los primeros en entrar en acción.

El cuadro de Jurgen Klopp visita el campo del Burnley, penúltimo, que se reencontró con el triunfo en Londres, contra el Fulham (0-2) y que tiene la salvación a tres puntos. El Liverpool, por su parte, acumula dos empates seguidos, ambos en Anfield: primero contra el Manchester United y después ante el Arsenal.

La mejor diferencia de goles le mantiene en el segundo lugar a pesar de la igualdad con el Aston Villa, revelación de la campaña. El cuadro de Unai Emery sintió exceso de presión en el choque ante el colista, el Sheffield, ante el que no pasó del empate. Se quedó sin liderato el equipo de Birmingham que cierra el martes con la visita a Old Trafford, contra el Manchester United. Dos derrotas y un empate resumen el bache de los de 'diablos rojos', fuera de Europa y con Erik Ten Hag, su técnico, en entredicho. No tiene margen de error el Manchester United que espera a los 'villanos' en el duelo más llamativo de esta decimonovena jornada.

Los malos resultados acompañan también a un Newcastle que recibe al Nottingham Forest en un cara a cara clave para ambos. Las urracas llevan tres derrotas en sus cuatro últimos partidos y están fuera de la zona europea, son séptimos. El equipo visitante marca la salvación. Un error y la victoria de Luton o Burnley, antepenúltimo y penúltimo, puede llevarle a las últimas posiciones.

Los gunners, amenazados en la clasificación

El crecimiento del Bournemouth también entra en juego el martes. Tres partidos ganados del tirón plasman la mejoría del combinado de Andoni Iraola que espera en su campo al Fulham, en una situación contraria, con derrotas en sus dos compromisos recientes. Dos de los tres últimos de la clasificación, dos recién ascendidos, se miden en Bramall Lane: el Sheffield, colista, y el Luton, antepenúltimo, separados por solo tres puntos en un duelo dramático.

El horroroso Chelsea de los últimos tiempos, sonrojado el pasado fin de semana por el Wolverhampton y con Mauricio Pochettino cuestionado, protagoniza en Stamford Bridge un derbi londinense ante el Crystal Palace. Los Wolves, agigantados por su reencuentro con la victoria, visitan al Brentford, en crisis, con tres derrotas seguidas y cada vez más cerca de la parte baja de la clasificación.

La última jornada de la primera vuelta echará el cierre el jueves. El Tottenham, claramente mejorado, ganador de sus tres partidos recientes, visita al irregular Brighton, lejos de la versión del pasado año y de la zona europea. Transita el equipo del italiano Roberto De Zerbi por el ecuador de la tabla, a siete puntos de Europa. Diecisiete le distancian de los spurs, cuartos en zona champions.

El Arsenal completa la sesión, en el Emirates, con la visita del West Ham en otro derbi de Londres. El equipo de Arteta, líder, contempla la entrada en la zona europea. Su rival, sexto, lleva dos victorias seguidas, la última ante el Manchester United. Los gunners, amenazados en la clasificación, solo han ganado uno de sus tres últimos compromisos.

Los partidos del 'Boxing day'

Martes, 26 de diciembre

13:30h - Newcastle - Nottingham Forest

16:00h - Bournemouth - Fulham

16:00h - Sheffield - Luton

18:30h - Burnley - Liverpool

21.00h - Manchester United - Aston Villa

Miércoles, 27 de diciembre

20:30h - Brentford - Wolverhampton

20:30h - Chelsea - Crystal Palace

21:15h - Everton - Manchester City

Jueves, 28 de diciembre

20:30h - Brighton - Tottenham

21:15h - Arsenal - West Ham