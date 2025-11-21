Bombazo en el fútbol regional: Juan Carlos Valerón entrenará al Arguineguín

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:15 | Actualizado 13:31h. Comenta Compartir

«El CD Arguineguín vive hoy un momento que quedará grabado para siempre en la historia de nuestro club. Tenemos el enorme orgullo y emoción de anunciar que Juan Carlos Valerón, uno de los mayores referentes del fútbol canario, español y mundial, regresa a casa para asumir el cargo de entrenador del primer equipo«. Así anunció este viernes el club sureño un fichaje de campanillas y que supone un bombazo en el balompié regional por la magnitud del profesional escogido.

El Arguineguín, que milita en Primera Categoría, añade en su comunicado: «Es un honor inmenso contar con él en esta nueva etapa. Su llegada representa no solo un paso adelante en el proyecto deportivo, sino una oportunidad única para que nuestros jugadores y jugadoras aprendan de un maestro dentro y fuera del campo«.

Valerón regresa así a los banquillos tras varias experiencias previas en la banda trabajando tanto para el Abrisajac, el club que fundó junto a su familia, como con la Federación Interinsular de Fútbol, dirigiendo a las selecciones masculinas, UD Las Palmas, integrado en el cuerpo técnico tanto del primer equipo como del filial o, ya en última instancia, en el Deportivo B.