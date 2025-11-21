Bombazo en el fútbol regional: Juan Carlos Valerón entrenará al Arguineguín
Fútbol ·La entidad sureña anuncia el regreso de la legendaria figura al lugar en el que inició su trayectoria deportiva
Las Palmas de Gran Canaria
Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:15
«El CD Arguineguín vive hoy un momento que quedará grabado para siempre en la historia de nuestro club. Tenemos el enorme orgullo y emoción de anunciar que Juan Carlos Valerón, uno de los mayores referentes del fútbol canario, español y mundial, regresa a casa para asumir el cargo de entrenador del primer equipo«. Así anunció este viernes el club sureño un fichaje de campanillas y que supone un bombazo en el balompié regional por la magnitud del profesional escogido.
El Arguineguín, que milita en Primera Categoría, añade en su comunicado: «Es un honor inmenso contar con él en esta nueva etapa. Su llegada representa no solo un paso adelante en el proyecto deportivo, sino una oportunidad única para que nuestros jugadores y jugadoras aprendan de un maestro dentro y fuera del campo«.
Valerón regresa así a los banquillos tras varias experiencias previas en la banda trabajando tanto para el Abrisajac, el club que fundó junto a su familia, como con la Federación Interinsular de Fútbol, dirigiendo a las selecciones masculinas, UD Las Palmas, integrado en el cuerpo técnico tanto del primer equipo como del filial o, ya en última instancia, en el Deportivo B.