El Arsenal rasca un empate contra el Guardiola más defensivo

El Arsenal empató a uno en el Emirates contra el Manchester City, con un guion de partido a base de épica 'gunner' y drama para Guardiola. El encuentro fue un ejercicio de supervivencia de los visitantes, que se adelantaron en la primera mitad mediante una gran definición de Erling Haaland y se pasaron todo el partido metidos atrás. El plan le estaba saliendo bien al City, que acabó sin delanteros, con cinco defensas y regalando el balón a su rival. Todo iba de perlas para el conjunto visitante, pero Mikel Arteta mandó al campo a su última baza, al que dio la victoria ante el Athletic en San Mamés el martes, Gabriel Martinelli, para con una vaselina espectacular que pilló a media salida a Donnarumma poner el empate definitivo en el tiempo de descuento.

Este planteamiento defensivo e impropio de Guardiola ha establecido un registro sin precedentes, el porcentaje de posesión más bajo que un equipo del técnico catalán haya tenido, con tan solo un 32%. Curiosamente, el segundo porcentaje más bajo también lo sufrió contra el Arsenal de Arteta años atrás. El que fue aprendiz de Guardiola le tomó bien la medida, pues el City no gana al cuadro 'gunner' desde 2023. Este domingo parecía que iba a romperse esta mala racha para los 'sky blues', pero tendrán que esperar a la próxima ocasión, a pesar de haber estado 70 minutos por delante en el marcador.

Este resultado beneficia al Liverpool, que se mantiene líder en solitario de la Premier, con 15 puntos de 15 posibles. Con el reparto de puntos, el Arsenal se queda a cinco de los 'reds' y el City a ocho. Esto es un problema, ya que el cuadro de Arne Slot se muestra muy sólido esta temporada y parece difícil que se deje muchos puntos. Los de Anfield están caminando por la cuerda floja durante todos sus encuentros, pero siempre terminan llevándose la victoria, por lo que dan a entender que cuando cojan rodaje serán más dominantes todavía.

Es pronto para sacar conclusiones definitivas, pero el City parece ya casi descartado de la pelea por la Premier, aunque su imagen ha mejorado respecto al dramático curso anterior. La mejoría en defensa muestra que Guardiola se ha dado cuenta de algunos problemas del equipo atrás y a pesar del cruel empate, el punto se podría dar por bueno, ya que no es tan fácil sobrevivir al Emirates. El Arsenal, en cambio, celebra la igualdad por el empuje del equipo, pero le viene peor el resultado y no termina de encontrar a Viktor Gyokeres. Todo el peligro del equipo de Arteta está en las bandas y en un centro del campo en el que cada vez tiene más presencia Martín Zubimendi, que este domingo eclipsó al Balón de Oro y compatriota Rodri.