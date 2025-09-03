Arranca una Tercera RFEF de altos vuelos Hasta una decena de equipos arrancan con la etiqueta de candidato en una de las ediciones más atractivas de las últimas temporadas

3 de septiembre 2025

Desde clásicos de la categoría pasando por equipos con experiencia en 2ª RFEF y la segunda camada de los dos grandes del archipiélago. La división autonómica arranca este viernes destilando una de las ediciones más interesantes de los últimos años.

El Arucas, con una amplia reestructuración en todas sus líneas -incluso ha impuesto las sesiones matinales, una rara avis en los últimos años- aspira a ser uno de los grandes candidatos de la categoría, con refuerzos de lujo como los de Aníbal Padrón, Jesús Hernández, Julen Pérez, Armiche Ortega o un clásico de la retaguardia de la UD Las Palmas como es Aythami Artiles. A ellos se suman los renovados Kevin Mendoza o Asdrúbal Padrón, lo que garantiza una plantilla equilibrada en todas sus líneas bajo la pizarra del palmero Jorge Muñoz, artífice del ascenso a Segunda RFEF del Atlético Paso hace dos campañas.

Otro de los equipos que se postulan al ascenso será la UD Lanzarote, ahora con el genuino Ángel López como entrenador. El exdefensa de la UD y del Villarreal, entre otros equipos, terminó estampando su firma por el conjunto rojillo tras un intenso verano y su 'no-fichaje' por el Arucas, contando para su proyecto con una decena de incorporaciones, entre las que destacan el mediapunta hispano-francés Pablo Kawecki -procedente del Manchego-, el defensa ítalo-argentino Forlino, los carrileros Loukou Succes y Lisandro Lee así como los delanteros Junior, Moha Ndiaye, Nami Sánchez y Traoré.

El Mensajero es otro de los equipos llamados a estar en la zona noble de la tabla, tanto por historia como por sinergias y refuerzos. Los de Santa Cruz de La Palma quieren volver a la Segunda RFEF, su hábitat en los últimos años, y para ello han acometido fichajes como los del delantero madrileño David Grande -con más de 250 partidos entre 1ª y 2ª RFEF, así como la antigua 2ª B-, el guardameta Álvaro Hormiga -Cádiz, Burgos y Conquense- o el centrocampista palentino Moha Tahri.

Sin salir de la Isla Bonita, el Atlético Paso intentará volver al escalón intermedio de la RFEF, con Maxi Barrera de timonel de una plantilla que contará esta temporada con el portero Jesús Castaño -procedente del Betis C-, del mediocentro Alberto Escudero -La Nucía- y los defensas Liébanas -Sevilla C- y Matías Pezzolesi -CD Tenerife-.

En un ecosistema con solo cuatro equipos tinerfeños -tras el terremoto económico del Ibarra-, el CD Marino se convierte en uno de los principales reclamos en la isla picuda, con 24 temporadas en Tercera y 7 en la antigua 2ª B. El fichaje del delantero Álvaro Iglesias (UD Lanzarote), uno de los máximos realizadores de la pasada campaña, es uno de sus grandes reclamos, junto la llegada del extremo de Gabriel Matías 'Jarni' -ex del juvenil de la UD Las Palmas y del CD Tenerife- o la vuelta de Fede Olivera.

En esa nómina de aspirantes también se perfilan la UD San Fernando, que en el pasado ejercicio estuvo a punto de lograr el ascenso. Los del sur de Gran Canaria presentaron con bombo y platillo la contratación del delantero brasileño Edu Valles, además de las incorporaciones de Dani López y Pitu Viera, ambos con pasado amarillo. Asimismo, mantiene gran parte de la columna vertebral del año pasado -Stephane, Kilian, Pipa, Omar, Felipe o Fermín-.

Tras un descenso con importantes secuelas -el presidente Bernardo Povedano dimitió nada más consumarse-, el Unión Sur Yaiza afronta su particular catarsis reseteando su proyecto con el atacante venezolano Diosbert Rivero -1,92 metros y 9 goles el año pasado con el Villafranca-, el mediapunta Javi Amadoz -procedente del Subiza de Navarra- o el extremo Josué -ex del Ibarra, que ha disputado hasta cuatro playoffs de ascenso a Segunda RFEF. Todo ello bajo la impronta en el banquillo del experimentado Juan Antonio Machín.

El Tamaraceite recuperó la temporada pasada los galones perdidos y vuelve a postularse como candidato, con Iván Martín de estratega y Pachi Castellano de arquitecto deportivo. El eterno David García seguirá siendo el principal baluarte de la zaga junto a Bruno García, así como Eros Delgado o Julio Báez, además de apuestas noveles como Jesús Farías, Salgado o Dani Ramírez.

Los dos filiales, los comodines

Al tratarse del segundo eslabón de sus respectivas cadenas, tanto Las Palmas C como el Tenerife C se convertirán en dos de los grandes animadores de la categoría. La veteranía y el colmillo de más de un rival jugará en su contra, teniendo en cuenta que los jugadores ronda entre los 19 y 23 años. Además, dos clásicos vuelven a a esta categoría, en este caso el Tenisca, lo que supondrá recuperar los clásicos de la capital santacrucera frente al Mensajero, y la UD Telde, ausente tras nueve años y que ha sabido reconstruirse tras estar al borde de la desaparición.

El Villa de Santa Brígida y el Panadería Pulido San Mateo también tendrán su cuota de protagonismo, acostumbrados a luchar por los playoffs de ascenso y con solera en esta división. Por la zona tranquila y la permanencia se mueven tanto el Real Unión de Tenerife como el San Miguel -que salvó la categoría tras la desaparición del Ibarra-, el Herbania de Fuerteventura y el San Bartolomé de Lanzarote.

Con todo ello, la Tercera arrancará con estos encuentros: el Telde-Arucas abrirá el viernes a las 21.00 horas). El sábado se medirán Real Unión-Tenisca, Tamaraceite-At. Paso, San Mateo-Santa Brígida, Herbania-San Miguel y Las Palmas C-Yaiza. El domingo se cierra la primera fecha con el Marino-San Fernando, el Mensajero-San Bartolomé y el Lanzarote-Tenerife C.

El sueño y la pesadilla del desaparecido Ibarra de Maradona Júnior

En el pasado ejercicio se vivió uno de los proyectos más efervescentes y sorpresivos del balompié canario. El Ibarra, un club modesto y clásico de Tercera -en ese momento, el que más temporadas contabilizaba en la categoría autonómica- emergió como candidato con una inesperada inversión con sello italiano que había catapultado la llegada como técnico de Maradona Sinagra, el hijo de la leyenda.

Diego Junior apareció en Tenerife y, con una plantilla de altos quilates, metió el proyecto en la fase de ascenso, algo histórico para un club acostumbrado a luchar por la supervivencia. No obstante, todo se diluyó después de que la AFE denunciara el cuadro de Las Galletas acumulaba cinco meses de impagos a varios jugadores de su plantilla, figurando en la lista de los 19 equipos morosos. Con ello, el San Miguel logró mantener la plaza a costa de un equipo que desapareció contando en sus vitrinas con la Copa Heliodoro de 2022 como el logro más importante de su palmarés deportivo.