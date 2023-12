Armiche Ortega: «No recuerdo haber estado en un equipo con esta solidez defensiva»

Armiche Ortega (Las Palmas de Gran Canaria, 1988), formado en las categorías inferiores de la UD Las Palmas y con una dilatada experiencia en el fútbol nacional, es el actual capitán del Atlético Paso de La Palma, «El Club del Volcán». Un equipo que está siendo la revelación del grupo V en Segunda RFEF y no conoce límites.

–¿Cuáles son las claves del éxito del Atlético Paso este año?

–La solidez defensiva. Son muchas porterías a cero y a la mínima que te entre una en área rival te puedes llevar los tres puntos. Y si no, como el otro día contra el líder Talavera, un equipo que jugó muy bien, rescatando un punto. Al final es un punto más en un campo grande y de césped natural, que para nosotros es más difícil porque no estamos acostumbrados. Vamos por el buen camino, no tengo dudas.

–A nivel individual, ¿cómo se encuentra Armiche Ortega en la actual temporada?

–La verdad que las sensaciones son buenas. Después de tantos años aquí me encuentro como en casa. Al equipo lo veo bien, pero es verdad que quizás nos falte un poco en ataque. Debemos mejorar en esa faceta que es donde más nos está costando, porque atrás estamos siendo muy sólidos. Llevamos once porterías a cero en catorce partidos, realmente son unos números asombrosos. Nos falta arriba dar un poquito más, sobre todo, fuera de casa. Pero no me preocupa. A título personal me encuentro bien, con 35 años, soy un veterano pero estoy preparado físicamente para aguantar los partidos y entrenamientos. El único pero que pongo al equipo es terminar las jugadas en la parcela ofensiva.

-¿Cuánto de mérito tiene el entrenador Manolo Sanlúcar?

-El míster confeccionó gran parte del equipo a su gusto. Con jugadores que conocía bien y muchos fueron en la línea defensiva. Confía mucho en nosotros desde el minuto uno. Gran mérito del míster que nos ha inculcado el defender porque esta categoría es muy complicada.

-¿Cree que encaja la manera de jugar del míster con el perfil de sus jugadores?

-La verdad que del bloque del año pasado quedamos pocos. Muchos no siguieron por motivos del fútbol. Hubo que hacer un equipo nuevo pero están encajando a la perfección. Lo que él quiere lo reflejamos sobre el campo. Estamos obteniendo los resultados que él ha querido desde el principio. Ahora lo que nos falta es la victoria a domicilio.

-El Municipal del Paso, un feudo infranqueable.

-Somos el mejor el equipo en casa. El que más puntos ha conseguido en toda la categoría. Es importante, pero reitero que si mejoramos un poco los números fuera de casa estaríamos saliéndonos de la tabla. Es el punto a mejorar. Pero deseo que el Paso siga siendo nuestro fortín.

-Una afición volcada con su equipo, ¿sienten ese apoyo?

-Son un factor fundamental en nuestros éxitos. Desde que llegué hace cuatro años lo dije: nunca había visto una afición igual, exceptuando la de la UDy el CD. No hay otra como la del Paso. Los domingos son sagrados. Toca ir al campo y animar al equipo, es una cita obligatoria para ellos y nosotros lo agradecemos. Además, viene gente de Los Llanos de Aridane y pueblos cercanos. Estamos creando afición y creo que hasta le quitamos a otros equipos palmeros.

-En casa, cinco victorias y dos empates, ¿qué le genera esos números?

-La verdad es que es una pasada, yo no recuerdo haber estado en un equipo con esta solidez defensiva. Llevamos cinco goles en contra y tres fueron en un partido (Numancia) sino sería una locura. Tenemos que seguir así, no cambiar lo que estamos haciendo en casa y mejorar a domicilio. Debemos tener cuidado porque esto cambia de un día para otro y no vamos a ganar siempre. Llegarán los partidos malos, esto es fútbol.

-Próximo rival: Cacereño

-Rival de los grandes de la categoría. No han empezado del todo bien, pero es un equipo preparado para ascender. Nosotros queremos conseguir otra victoria con el empuje de nuestra afición. Desde el minuto uno apretarles y que se les haga cuesta arriba. Lo que intentamos es que no se encuentren cómodos. Les costará adaptarse al césped artificial y al campo más pequeño. Tenemos que aprovechar nuestras armas.