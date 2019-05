Aridane, ya en el último suspiro, da la victoria y el título al Ingenio

El Ingenio cantó el alirón gracias a la victoria in extremis, ante el Achamán en un partido en que el equipo local consiguió llegar a poner las tablas en el marcador pero, en la última jugada del encuentro, cedieron un gol, que les llevó a quedarse sin puntuar.

Los pupilos de María y Dailos salían al terreno de juego con la mentalidad de meterle presión al líder y no ceder ni un palmo. En la primera jugada se pudieron adelantar en el marcador, pero Lian se topó con el larguero. A partir de ese instante, las tornas cambiaron a favor de los visitantes. Los granotas comenzaron a bascular y a darle sentido al juego y, en la primera ocasión que tuvieron, anotaron pero el colegiado no lo concedió. En el siguiente ataque, no cayeron en el mismo error. Y Chago, tras recibir de Ismael, superó a Nathan.

Los santaluceños no se achicaron y empezaron a apretar, aunque sin excesivo peligro.

En la segunda mitad, ambos equipos gozaron de oportunidades como para llevarse la victoria, pero la falta de punterías hizo que la conclusión del partido fuera una incógnita.

Los blaugranas, en esta segunda fase salieron adormilados, y eso se transformó en diversas ocasiones para los locales. El primer aviso lo dio Erik, pero repelió el cancerbero José Ramón. Las réplicas eran incesantes, pero tanto va el cántaro a la fuente, que a falta de diez minutos para el pitido final, Lian, levantaba a su hinchada de sus asientos tras la resolución de una jugada colectiva.

Con las espadas en todo lo alto, el Ingenio se jugaba toda la temporada a una sola carta. Con las tablas en el marcador, Lian volvió a tener el gol , pero le falló la puntería. Y en el último suspiro del partido, cuando se jugaba el tiempo añadido, Aridane, tras un preciso remate de cabeza, dio la victoria a los suyos firmando así el título de campeón del Grupo Quinto a los suyos.