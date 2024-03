Arana: «Estoy muy a gusto en el Racing y me encantaría seguir»

El delantero del Racing Juan Carlos Arana, que aterrizó con la temporada ya empezada en Santander, cedido por el Eibar, se muestra optimista de cara a un posible ascenso, «muy a gusto» en la capital cántabra y sin ansiedad por llevar más de un mes sin marcar «porque el equipo, con su buena dinámica, no lo está necesitando».

El ariete grancanario asegura que le encantaría continuar en el Racing porque se siente apoyado, el club está creciendo y, desde el principio, han apostado por él, y «eso se agradece y se tiene en cuenta».

También habla sobre la afición, el compañero que más le ha sorprendido, lo que le pide su entrenador, José Alberto López, y sus sensaciones para este sábado en El Molinón.

Pregunta: ¿Cómo se encuentra?

Respuesta: Muy bien, estoy en el mejor momento de la temporada porque, en el tema mental, pese a que los goles no entren, he madurado. Estoy seguro de que me acabaré quitando ese peso de encima.

P.- Cuando llegó, ¿esperaba estar luchando por ascender?

R.- A priori no, ves la situación que vivieron el año pasado, que fue más difícil porque se salvaron al final, y no te lo planteas. Pero en las primeras semanas y en el día a día, ves la calidad del equipo, cómo trabajamos y lo que plantea el míster y sabía que no íbamos a estar sufriendo por el descenso.

Arana, en un momento de la entrevista. Efe

P.- ¿Cree en el ascenso?

R.- Sí. Quedan muchos enfrentamientos directos, creo que tenemos un calendario asequible en comparación al resto. Hemos solventado el primer objetivo medianamente fácil, nos quedan diez jornadas para disfrutar y sin presión se juega mucho mejor.

P.- El otro día hizo un gesto pidiendo perdón a la afición, ¿por qué?

R.- La gente me apoya un montón, recibo muchos mensajes diarios que me animan y cuando salgo a la calle lo primero que me dicen es que me tengo que animar porque están muy contentos conmigo.

Llevo un par de partidos en los que he fallado ocasiones, pero me quedo tranquilo porque el equipo está en buena dinámica. Lo hice para devolverles la actitud y el apoyo.

P.- ¿Tiene ansiedad por el décimo gol?

R.- Tanto como ansiedad no, porque en el campo estoy tranquilo, los movimientos son buenos y no estoy precipitado para llegar a portería, aunque sí quizá un poco en la finalización. Más que precipitación, son ganas de que entre ya, ayude al equipo y sumemos.

P.- ¿Qué le dice el entrenador?

R.- Él pide 'x' cosas a los delanteros en cada parte del campo, tampoco nos limita al gol.

Es verdad que, siendo delantero, estás más cerca y tienes que hacer goles porque es lo que se paga, pero me pide otras cosas, y se las he ido dando en estos partidos.

P.- ¿Qué siente cuando la afición, pese a no marcar, siempre le despide con grandes ovaciones?

R.- Es algo especial. Llegué al club en una situación mediáticamente mala por una confusión (una celebración en El Sardinero tras marcar con el Villarreal B), pero sabía que eso se iba a arreglar con trabajo.

Sé que el gol, asociarme y no estar precipitado lo tengo, pero quería verme en ese ambiente y en ese plus que transmite el Racing de trabajo, de dar la cara cuando estás jodido (…) Eso es lo que quería transmitir, se lo agradezco.

P.- ¿Con qué jugador se entiende mejor?

R.- Con cualquiera, en el grupo tenemos claro dónde somos fuertes y dónde tenemos que hacer hincapié porque los rivales, aunque lo trabajan, no saben cómo contrarrestarnos, porque tenemos muchos recursos.

P.- Obviando a Peque e Íñigo Vicente, ¿qué jugador le ha sorprendido más?

R.- La figura de Íñigo Sainz-Maza porque no solo es el capitán, es el que lleva la consistencia del equipo. Cuando Íñigo está bien, el equipo está bien.

Ha habido partidos que no ha estado a un buen nivel y se nota en el equipo. Cuando hay un partido malo, estamos todos mal, y cuando hay uno bueno, Íñigo es de los mejores; al final es una posición más oscura en cuanto a reconocimiento, pero los partidos que él está bien, el equipo se sostiene tanto en ataque como en defensa.

Arana gesticula mientras analiza la actualidad de su Racing de Santander. Efe

P.- ¿Cómo ve este tramo final de temporada?

R.- Nos hemos quitado la presión y hemos demostrado que no es casualidad que estemos arriba, estamos haciendo grandes partidos contra grandes equipos y en situaciones de marcador por debajo.

La gente tiene que disfrutar, como lo vamos a hacer nosotros, porque son diez partidos en los que, por ejemplo, vamos a Gijón a un ambiente y un partido de nivel de Primera División. Tenemos que disfrutar nosotros y que lo disfrute nuestra gente.

P.- ¿Qué espera del partido de Gijón?

R.- Vamos con la mentalidad de estos últimos partidos, sabemos que vamos a estar como si fuese en casa porque, en Oviedo (1-1), cuando salimos a calentar y miramos para arriba, dijimos que había que dejarse los huevos por la gente, y en Gijón va a ser lo mismo. Hay que dar una alegría a la afición y demostrar que lo de Oviedo (1-1) no fue casualidad.

P.- El otro día el presidente, Manuel Higuera, decía que iba a hacer todo lo que esté en su mano para que se quede, ¿va a hacer usted lo mismo?

R.- Siendo un poco honesto, pueden pasar mil situaciones de aquí a que acabe el año. Tengo contrato con un club que, al igual que nosotros, no sabe dónde va a jugar el año que viene ni si va a necesitarme.

Aquí estoy muy a gusto y me encantaría seguir porque cuando estás en una ciudad donde la gente te apoya, el club está en crecimiento y te han demostrado desde el principio que han apostado por ti de verdad, se agradece y se tiene en cuenta.

No sé qué puede pasar, en qué posición estará el club cuando acabe el año, porque es una cantidad… al final es decisión suya. Hay que ver qué pasa, ver mi situación contractual, que al final me queda un año, y luego cuando termine la temporada arrimarme para un lado u otro.

P.- También dijo que el club le sentaba a usted como un guante, ¿opina lo mismo?

R.- Sí (...) Esa falta de actitud y de trabajo que me ha comprometido un poco estos últimos años... Aquí me he encontrado, sobre todo por el ambiente, la afición y lo que pide el míster, que me ha dado esa continuidad que no tenía en otros equipos.

P.- Un mensaje a la afición.

R.- Los últimos años han sido duros para el club, por no competir en el fútbol profesional. Tienen que disfrutarlo porque nosotros estamos súper felices.

El día a día es fabuloso porque estamos en una situación envidiable. Que lo disfruten y que se lo tomen con un ambiente como el del otro día (en El Sardinero contra el Eldense, 2-1), que fue una fiesta, que nosotros vamos a responder y les daremos la alegría que necesitan.