Ansu Fati recoge el guante ante la inminente marcha de Dembélé

El Barcelona empezó ante el Milan una nueva vida sin Ousmane Dembélé. Xavi Hernández le dejó fuera de la convocatoria para el duelo frente al Milan en Las Vegas y comenzó a dar paso a las alternativas. Jugaron de inicio Ferran Torres, Ez Abde y Raphinha y saltaron luego Yamal y Ansu Fati. Este último fue el que pasó con mejor nota la primera prueba. Ansu fue definitivo, entró, encaró, dribló, recordó al de antes y marcó un golazo desde la frontal del área para decir aquello de «aquí estoy yo». El 10 puso el 1-0 definitivo y es el primero en recoger el guante ante la presumible marcha de Dembélé.

«Ansu marcó la diferencia para nosotros. Tiene una muy buena definición. Lo necesitamos en el último tercio de la cancha. Estoy muy feliz por él. Necesitamos a todos», dijo Xavi nada más terminar el partido. No es para menos, Ansu resolvió un partido que por momentos pudo caer para cualquiera de los dos lados. Lo hizo en el minuto 55 tras un eslalon por el carril zurdo y un zapatazo a la escuadra. Hasta ese momento el Barça había dejado buenas sensaciones gracias al entendimiento de Pedri y Fermín López, titular en la medular, y a un Raphinha que se le pudo muy incisivo y sin la presión de tener al 'Mosquito' revoloteando en torno a su puesto en el once inicial.

Tras el descanso Xavi dio paso a un carrusel de cambios. Entró Ansu Fati para cambiar el curso del encuentro, dio paso a jugadores que descansaron como De Jong, Lewandowski o Balde y a jóvenes promesas a los que el de Tarrasa quiere echar un ojo como Yamal, Casado, Álex Valle, Garrido o Faye. Así llegó el Barça sin prisa pero sin pausa al final de un partido en el que pudo marcar más goles y al final de una gira en la que ha remontado las sensaciones iniciales. Del virus, los 5 goles del Arsenal y la bomba del 'caso Dembélé' a ganar Real Madrid y Milan.

Xavi, decepcionado con Dembélé

El partido ante el Milan sirvió también para escenificar el adiós prácticamente seguro de Dembélé. No entró en la convocatoria y Xavi fue claro en rueda de prensa al hablar del galo. «Me vino con que tenía una propuesta del PSG. Me dijo que se quería marchar, que ha hablado con Luis Enrique, con Nasser y que tiene una propuesta con la que no podemos competir. Le hemos preguntado el motivo y no ha sabido responder. Intuyo que será algo personal. Estoy decepcionado, pero es la ley del mercado», afirmó el técnico.