Ángel López: «Debemos estar preparados, ahora toca seguir soñando»

La UD Villa de Santa Brígida jugará la ida de la final autonómica ante el San Fernando este domingo 12.00 horas. Su entrenador, Ángel López, advierte a los suyos para que el conjunto de Socorro no se encuentre cómodo en Los Olivos: «Debemos estar preparados y saber cuál es su juego. Son muy rocosos». El ex jugador de la UD Las Palmas, debutante como entrenador en Tercera RFEF, ha hecho del Villa el equipo revelación de la categoría.

–¿Cuál es la lectura que le da a la eliminatoria frente a la UD Lanzarote?

–Era el equipo que mejor llegaba al play-off y nosotros, muy contagiados por las bajas. Sabíamos que ibamos a encontrarnos un rival duro. Pero teníamos claro que no nos habían ganado en temporada regular, y al final supimos jugar con eso y nos llevamos el pase a la final autonómica. Ahora toca seguir soñando.

–¿Cómo se siente un entrenador debutante en la categoría después de haber metido al equipo en la semifinal por el ascenso?

–Yo siempre he sido entrenador siendo futbolista, en el mismo verde. Me gustaba hablar con los compañeros, ser el líder y ayudar al equipo. Ahora, me siento muy contento de dirigir a un equipo que, a priori, era la cenicienta y ha ido soñando hasta llegar a la final. Consecuencia del trabajo y la constanmcia de todo el año. Sigo trabajando duro y quiero seguir haciendo las cosas bien.

-El Villa empezó como un tiro, pero al final se clasificó al play-off en la última jornada, ¿qué le dice ese dato?

-Las lesiones nos fueron mermando, eramos un poquito pesimistas, pero siempre bregando. Nos dejamos puntos en algunos partidos por la falta de efectivos. No disponíamos de esos cambios revulsivos que te podían cambiar un choque.

-Su equipo se medirá al experimentado Sanfer de Juan Carlos Socorro, ¿qué espera de esa eliminatoria?

-Tienen jugadores que han estado en Segunda B. Son futbolistas que marcan diferencias. Nosotros, por el contrario, somos una plantilla que mezcla veteranos con gente joven. Quizás ellos tengan la presión de subir por lo que se han gastado y porque son un equipazo diseñado para ese objetivo. Es un equipo rocoso que enrreda los partidos y tenemos que salir preparados para llevar a cabo nuestro juego. El Villa va a luchar a muerte para obtener el pase a la gran final.

-Un nombre propio, Josemi. Dos partidos, dos goles, ¿qué más le puede pedir? Además, para este partido se asegura la vuelta de Santi el Chicha.

-Josemi es un jugador muy top. Espero que siga metiendo goles porque eso es bueno para el equipo. Venimos en una dinámica ascendente y este chico es el claro ejemplo. Santi regresa y confío en que pueda seguir ayudándonos. Pero no solo ellos, sino también Barrios, Alejo, Alvarito... Lo que se busca es que todos sumen. Somos un grupo muy bueno y todos aportan.

-Si el Villa asciende, ¿promete alguna locura?

-Haría lo primero que se me ocurra, lo que digan los jugadores (entre risas). Es algo que no teníamos pensado cuando comenzó la temporada, pero hay que ser humildes y afrontar el partido del domingo como una auténtica final. Estar concentrados desde el minuto uno nos ayudará para luego ir a San Fernando a batallar y poder sacar la eliminatoria hacia adelante.

-Si tuviera que definir al club satauteño, ¿cómo lo haría?

-Pues es un club muy cercano, una gran familia en la que todos se preocupan por todos. Además, hay buen ambiente en el vestuario, buen trato con la directiva, cuerpo técnico, etc. No nos falta de nada. Vamos todos a una y esa armonía se nota, porque en el día a día se trabaja con ilusión y ambición.