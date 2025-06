Álvaro Valles pone fin a su calvario y se presenta con el Betis

Tras no jugar ningún partido la temporada pasada, el exportero de la UD cumple su sueño de regresar a la disciplina verdiblanca

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 27 de junio 2025, 09:45

Álvaro Valles ya tiene motivos para esbozar una sonrisa después de que en la temporada recién finalizada, la 2024-25, no jugara partido alguno al no contar para la UD y, meses después, rescindiera su contrato. El meta andaluz, figura fundamental en el ascenso a Primera División de 2023 y en la posterior permanencia en la máxima categoría, fue presentado este viernes como nuevo jugador del Real Betis, cumpliendo así con «un sueño», como admitió.

«El sueño de todo bético es poder triunfar en su casa. Me fui de aquí siendo un niño pero con la ilusión de volver al que es mi club desde que nací. No me importaba esperar un año para volver a mi casa», dijo.

Valles admitió que viene de una etapa complicada por el conflicto que generó su negativa a renovar y la decisión que tomó la directiva de Las Palmas: «El momento más duro fue el saber que tenía que dejar de ejercer mi profesión durante un año. He entrenado como cada año pero cuando te privan de competir es bastante duro«.

«La espera ha sido bastante larga y solo pienso en el primer partido. Ha sido un año duro pero tenía claro y solo pensaba en volver a casa desde que el Betis mostró interés en ficharme», señaló satisfecho.