Almeida: «Es el reto más complicado de mi carrera, pero en ilusión y trabajo no nos ganan» El técnico grancanario vuelve a Fuerteventura quince años después para afrontar el objetivo de salvar al Unión Puerto del descenso

«Si me preguntas, creo que es el reto más complicado de mi carrera, pero en ilusión y ganas no me ganan a mí ni a este equipo». Con ese contundente sinceridad resume el técnico grancanario José Juan Almeida su nuevo periplo en la Tercera RFEF, retornando a una isla como Fuerteventura que le ha dado un sinfín de alegrías deportivas. Sin embargo, en esta ocasión le toca afrontar una más que compleja empresa: reflotar a un Unión Puerto erosionado en una crisis que le ha abocado al sótano de la categoría autonómica.

«No será fácil, pero vamos con todo. Cuando te piden venir a echar una mano, no me podía negar. Le debo tanto a esta isla y a toda esta gente que, irremediablemente, era un compromiso al que no podía negarme en ningún momento», manifestó. No en vano, Almeida -forjado como entrenador en el seno del ya desaparecido Artesano- debutó con 24 años como entrenador en el CD Corralejo (2000-2002), logrando con el conjunto del municipio de La Oliva el ascenso a la entonces Segunda B en la segunda campaña. Posteriormente tomó las riendas del CD Doramas y a continuación la Unión Deportiva Fuerteventura. En la segunda etapa con el equipo de Puerto del Rosario rozó el ascenso a la categoría de plata española, cayendo en la última eliminatoria ante el Ceuta. Después tomaría la batuta de tres clubes históricos como el Universidad, la UD Vecindario y el CD Marino, antes de afrontar un largo periplo de cinco años en el Arucas CF y en la SD Tenisca en dos periodos. «Cuando vienes de tantas derrotas, es normal que el equipo tenga dudas», menciona Almeida, ante la racha de 12 encuentros sin conocer la victoria que acumula el Unión Puerto. Una dolorosa y compleja losa que erosiona al equipo en pleno ecuador de la competición. No obstante, el estratega grancanario hace cábalas y es consciente de que la brecha hacia la permanencia está a cinco puntos, «un objetivo que podemos conseguir. Seguimos estando en la misma categoría que todos. Necesitamos hacernos fuertes como equipo, que el vestuario esté sano, no perder la compostura, ser humildes y trabajar en bloque», recalca. UNIÓN PUERTO En paralelo, Almeida reconoce que en este periodo invernal, el club ha echado mano de refuerzos, si bien «es un mercado muy complejo. Todos buscan jugadores que les den, por ejemplo, goles, y a estas alturas de la competición, tienes que mirar en categorías como Preferente». En este sentido, el Unión Puerto ha confirmado la incoporación de Edu Roger -capitán del filial-, así como de Angelo Sosa (Arguineguín), Alexis Almeida (Universitario) o Maxi Trejo (El Cotillo). «Tenemos que ir partido a partido. Suena a cliché, pero esta es una categoría muy complicada, competida e igualada. Está difícil pero no solo para nosotros, sino para todos», subraya. A su juicio, «es importante ganar y enganchar puntos como sea. En el fondo, estamos todos en la misma línea. Ante el San Bartolomé conseguimos un empate que, por el esfuerzo y el momento anímico, lo doy por bueno. Ahora tenemos dos salidas en Tenerife ante el Santa Úrsula y en La Palma frente al Atlético Victoria, que son importantísimos para nosotros». Almeida en las instalaciones de Canarias7 en 2010. C7 Rescatando de hemeroteca: cuando Almeida visitó las instalaciones de CANARIAS7 en una entrevista online, como técnico del Universidad.