Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marcus Rashford, nuevo jugador del Barcelona. efe
LaLiga

Rashford y Alexander-Arnold se enfrentan a la histórica irregularidad de los ingleses en la Liga

Los flamantes fichajes del Barça y el Real Madrid recogen un legado con más sombras que luces en un fútbol español de difícil adaptación para sus compatriotas

David Hernández

Madrid

Martes, 12 de agosto 2025, 10:49

El fútbol nació en Inglaterra, pero no es muy habitual ver a jugadores de ese país en España, y mucho menos aún triunfando. A pesar ... de que la Liga española es una de las más importantes del mundo, hoy solo cuenta con cuatro jugadores ingleses: Connor Gallagher, Jude Bellingham y los nuevos de este año, Alexander-Arnold y Marcus Rashford. La situación de todos ellos no es sencilla, ya que tendrán mucha competencia en los tres grandes de España salvo en el caso de Bellingham, quien tiene afianzado su cartel de estrella aunque ahora esté convaleciente de una operación en el hombro. En el caso del centrocampista colchonero, no se descarta incluso un traspaso en el tramo final del mercado, ya que el rendimiento de Gallagher no termina de convencer al Cholo Simeone.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallado muerto el vigilante del CEIP Poeta Francisco Tarajano, en Telde
  2. 2 Detienen a 10 personas en una operación antidroga en Gran Canaria
  3. 3 El juez autoriza la entrada en el búnker ocupado del Confital para recuperarlo para uso público
  4. 4 Muere el árbitro canario Pedro Hernández, olímpico en Los Ángeles 1984
  5. 5 Detenido por hurtar en una tienda de Triana a pesar de tener prohibido acudir a la zona
  6. 6 Detenidas tres personas e investigada otra por el crítico estado de un perro en Ingenio
  7. 7 La ola de calor pierde fuerza en Canarias pero continúa
  8. 8 Ramírez anuncia tres fichajes más y garantiza la continuidad de Mika Mármol
  9. 9 Detenida una mujer por supuestamente provocar un incendio y acabar con la vida de un hombre en Telde
  10. 10 Muere José Mateo Díaz, jurista de reconocido prestigio y expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Rashford y Alexander-Arnold se enfrentan a la histórica irregularidad de los ingleses en la Liga

Rashford y Alexander-Arnold se enfrentan a la histórica irregularidad de los ingleses en la Liga