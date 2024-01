Alejandro Perdomo: «Aspiro a llegar al Tamaraceite o a la UD»

Alejandro Perdomo (Colombia, 1997) lleva afincado en Gran Canaria más de cuatro años y siempre ha querido ser director técnico de un equipo de fútbol. Ahora, a sus 26 años y con el título de entrenador UEFA A (Nivel 2) en su bolsillo, vive un momento dulce.

Reconoce que su sueño empezó a hacerse realidad hace cuatro años, cuando empezó con el curso de UEFA B (Nivel 1). Asegura que tuvo la suerte de, entremedias, empezar dirigiendo el Segunda Juvenil del InterCanarias «me vinculé al Inter Canarias donde todavía sigo ejerciendo la labor de entrenador y me siento muy cómodo». Perdomo se encuentra satisfecho cuando les inculca a los chavales lo más importante del deporte, la educación.

«La idea es que se transmita el fútbol en ambas direcciones, de la grada al campo y del campo a la grada. Para mí, desde la escuelita hasta infantil es tiene que ser para que los niños aprendan y se formen. Ya cuando sean cadetes, otro gallo cantará», expuso el joven colombiano. Educación, respeto y el fair play son las tres cualidades que destaca. Intenta enseñarles que no deben picarse si pierden por varios goles de diferencia porque también forma parte del juego.

Alejandro Perdomo sigue mucho la Tercera División. Sus equipos favoritos son Las Palmas Atlético y la UD Tamaraceite, y su aspiración: llegar lejos. «Ahora mismo estoy centrado en entrar en la UD Las Palmas o la UD Tamaraceite». No sabe lo que ocurrirá de aquí al verano porque en palabras del joven «pueden pasar muchas cosas», pero si hay una cosa que tiene claro es que tiene ganas de demostrar su talento.

«Me gustaría entrar en el Tamara, tengo buena relación con Héctor Ramírez y ya hemos hablado, queda sentarnos y formalizar algo. Me encantaría compartir banquillo con Iván Martín, ya le he dicho que si necesita alguien en su staff yo iré encantado». Lo mismo le dijo a Raúl Martín, entrenador de Las Palmas Atlético, «es un técnico magnífico, dirige a un equipo joven muy competitivo. Tengo buena relación con ambos».

Sin embargo, no está mal Perdomo en su casa, el Inter Canarias, donde se encuentra «tranquilo y cómodo con este grupito que está en una dinámica ascendente y espero que de cara a final de temporada estemos arriba». El objetivo de su equipo es subir a Primera o quedarse en unos puestos de promoción muy cotizados. «Tengo fé en todos mis jugadores».

El fútbol, Perdomo, lo vive muy intensamente desde el banquillo, no para quieto. «Le tranmsito a los chiqullos que salgan con ganas pero siempre con el respeto por delante y sin entrar en el juego del otro equipo». Le pide que sean ellos mismos y que disfruten. Les incita a poner en práctica lo llevado a cabo entre semana. Para él, el fútbol es «una pasión indiscutible».

«No pienso parar, quiero sacarme el UEFA PRO, el último nivel que me queda», afina Perdomo. Cuenta que tiene amistades muy preciadas como Momo, Ayhtami Artiles o Nauzet Alemán: «Momo es una gran persona. Me ha dado consejos y he aprendido muchas cosas que antes no percibía. La zurdita de Momo es única». Sobre el central de Arguineguín expuso:«Aythami es como si fuera un hermano para mí. Estuve en su campus y espero que pueda traspasar las islas. Nuestro club, el Inter Canarias está intereado en promcionarlo».