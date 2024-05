Ale Fuentes: «La cantera se está echando el equipo a la espalda»

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 22 de mayo 2024, 19:26 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

La UD Lanzarote recibe este domingo, a las 11.30 horas, al Panadería Pulido en la semifinal del playoff de ascenso a Segunda RFEF. En la ida, los conejeros lograron un empate a domicilio gracias a la diana de un jugador enrachado como Ale Fuentes (Lanzarote, 1999). Un gol que pueder ser determinante para la vuelta, ya que de permanecer el empate al término de los 120 minutos, el club rojillo avanzaría a la final autonómica.

–¿Cómo prepara el equipo la vuelta frente al San Mateo después del empate a uno en La Vega?

–La plantearemos de igual forma. El empate fue bueno, es un campo muy complicado. Perdimos 2-1 no hace mucho en fase regular y ahora vamos a darlo todo en la vuelta porque no queremos correr riesgos. A pesar de que el empate nos valga al término de la prórroga, en caso de que siga imperando el empate, queremos ir a morder desde el primer minuto.

-Igualdad máxima entre grancanarios y lanzaroteños.

-La diferencia de puntos que refleja la tabla no dice nada ahora mismo. Entre ambos equipos existe mucha igualdad, ya se vio en la ida. Ellos son muy fuertes en su campo, pero nosotros vamos a intentar hacer bueno ese 1-1 con nuestra afición, la que nunca falla. Queremos aprovechar la ventaja de haber quedado por encima en la clasificación. Nuestro objetivo es meter un gol lo antes posible y asegurar el pase a la final autonómica.

–Ale Fuentes está siendo determinante. Con cinco goles, se erige como uno de los jugadores más en forma del campeonato.

–Sí, llevo cuatro goles en liga y uno en playoff de ascenso. A nivel personal me siento muy bien, estoy muy contento con este tramo final, el más importante. No me gusta compararme con nadie pero estoy contento por aportar estos goles y espero seguir igual en lo que queda de playoff.

-¿Derbi conejero en la final del ascenso a Segunda RFEF?

-Por los resultados de la ida parece que puede darse un derbi conejero en la final... pero habrá que esperar. Queda la vuelta y tenemos que hacer nuestro trabajo, queda mucho. No considero que haya favoritos, los cuatro equipos se encuentran en el playoff por méritos propios. Cada uno terminó arriba gracias a los puntos conseguidos a lo largo del curso, pero en el playoff puede pasar cualquier cosa. Ojalá pueda verse una final conejera. La Isla de Los Volcanes se merece tener un equipo en Segunda RFEF, confío en que podamos ser nosotros.

-¿Cómo valora el golazo que transformó en la Vega de San Mateo?

-(Entre risas) Como anécdota puedo contar que estábamos defendiendo una jugada en la que yo evité que el balón saliera de banda. Cuando me doy cuenta, al intentarlo, me doblo el tobillo. Estoy renqueante pero, de repente, el balón llega a mis botas y, sin pensármelo dos veces, me levanto y chuto a puerta. Por suerte, buen golpeo que acaba en gol.

-Tras la marcha de Di Renzo, la cantera se está poniendo el equipo a la espalda en la faceta goleadora.

-Nos va bien así. La cantera del Lanzarote es la que está tirando del carro en este tramo de curso. Gran parte del equipo está compuesto por isleños como Álex Cruz, Ale Fuentes, Adri Machín, etc. Son jugadores que sienten los colores. Estamos mentalizados en pasar a la siguiente ronda con tranquilidad y paso a paso. Venimos en una buena dinámica y espero que la afición apriete este domingo en casa.