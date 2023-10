Albert Luque, sobre la actitud de Hermoso: «Me parece de tanta bajeza humana, tan poca humanidad...»

El director de la selección española masculina, Albert Luque, tendrá que declarar el próximo 10 de octubre en la Audiencia Nacional. Está acusado de intentar coaccionar a la jugadora Jenni Hermoso para que respaldara la versión de Luis Rubiales por el beso no consentido durante la entrega de trofeos del Mundial. Lo hará en calidad de investigado, a pesar de que en un principio fue citado como testigo.

Este cambio de parecer se produjo tras las declaraciones del hermano de Hermoso, quien aseguró ante el juez que Luque había tratado de presionar a la futbolista para que cambiara de versión tanto en el viaje de vuelta de Sidney, como en la estancia posterior en Ibiza, donde las campeonas del mundo celebraron su victoria entre el 22 y 25 de agosto.

Precisamente, este jueves, el periódico 'El Mundo' desvela una conversación entre Luque y una íntima amiga de Hermoso que se produjo durante la estancia de las jugadoras en Ibiza. Hasta allí se desplazó Luque, con intención de mantener un encuentro con la víctima, que se negó a atenderle. Según se aprecia en los mensajes whatsapp publicados, Luque 'pagó' su frustración de no ser recibido por Hermoso con esta mujer, a la que había pedido previamente ayuda para el encuentro.

«Me parece tan injusto, tan injusto, lo que se le está haciendo a Luis (Rubiales). Me parece de tanta bajeza humana la actitud de Jenni... Tan poca empatía y humanidad», le escribía el directivo a la amiga de Hermoso. Para suavizar el tono del mensaje y convencer a la mujer de que concertase un encuentro con Jenni, Luque le transmitió que se dirigía a ella como «Albert» y «no como Federación». Y el director de la selección insistió en conseguir el encuentro. «¿No recibir al director deportivo de la RFEF y amigo dos minutos?», escribió. Incluso suplicó un «un simple gesto» para «quitarle» a Rubiales el «marrón más grande de su vida».

Pero la decisión de Hermoso y su entorno estaba tomada: se pronunciaría a través de su agencia de representación. Y así fue. «Sólo le deseo que la vida le devuelva lo que está haciendo pagar a una persona injustamente», le recriminó Luque a su amiga. Acto seguido, esta se disculpó con el directivo: «La agencia de Jenni se encargó de emitir el comunicado. Mi función aquí era la de mantener la tranquilidad de Jenni en unos días de descanso que debía disfrutar después de todo lo vivido y conseguido. Siento si el resultado no es el que te hubiera gustado pero esto se ha escapado tanto, que a mí personalmente se me escapa de las manos».

La amiga de Hermoso zanjó la conversación exigiéndole a Luque comprensión: «Ella está en una situación muy difícil, como amigo la tienes que entender (...). Me sorprenden tus palabras con lo de desearle el mal a Jenni cuando me dijiste que sois amigos de tanto tiempo y que no te posicionabas de parte de ninguno de los dos».