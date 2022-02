El Ajax despide a Overmars por «mensajes inapropiados a compañeras» «Estoy avergonzado. Desafortunadamente, no me di cuenta de que estaba cruzando una línea con esto», señaló el ya exdirector de asuntos de fútbol del club de Ámsterdam, que dejará su puesto con efecto inmediato

El Ajax ha despedido a su hasta ahora director de asuntos de fútbol, Marc Overmars, debido al envío de «mensajes inapropiados a varias compañeras». El que fuera jugador, entre otros clubes, del Barça, dejará el cargo con efecto inmediato y asegura, en el propio comunicado del club de Ámsterdam, sentirse «avergonzado».

«La semana pasada me enfrenté a unos informes sobre mi comportamiento. Desafortunadamente, no me di cuenta de que estaba cruzando una línea con esto, pero eso me quedó claro en los últimos días. De repente sentí una enorme presión. Pido disculpas. Ciertamente, para alguien en mi posición, este comportamiento es inaceptable. Ahora lo veo también. Pero es demasiado tarde. No veo otra opción que dejar el Ajax. Esto supone un gran impacto en mi situación privada. Es por eso que les pido a todos que me dejen a mí y a mi familia en paz», explica el hasta ahora director deportivo 'ajacied'.

«El Director de Asuntos de Fútbol, Marc Overmars, dejará el Ajax con efecto inmediato. Tomó esta decisión después de varias discusiones en los últimos días con el Consejo de Supervisión y el CEO Edwin van der Sar, en las que les comunicó sus intenciones. Una serie de mensajes inapropiados enviados a varias compañeras durante un período prolongado de tiempo subyacen a su decisión de dejar el club», señala por su parte el club en su nota oficial.

«La situación me parece terrible para todos. En mi función, también me siento responsable de ayudar a las colegas. Un clima deportivo y laboral seguro es muy importante. Pondremos aún más atención a esto en un futuro próximo. Marc y yo hemos estado jugando juntos desde principios de la década de 1990, primero en el Ajax y luego con la selección nacional y hemos sido colegas en la dirección del Ajax durante casi diez años. Y ahora ha llegado un final muy abrupto», asegura por su parte Edwin van der Sar, legendario exportero neerlandés, compañero de Overmars durante muchos años y ahora consejero delegado del Ajax.