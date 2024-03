Adrián Machín: «Quiero llevar a la UD Lanzarote a donde se merece»

Adrián Machín (Lanzarote, 1999) es un claro ejemplo de jugador que siente los colores por el equipo, el de su tierra. En su cuarta temporada como futbolista rojillo, el extremo se encuentra en «el mejor momento» de su carrera y con el principal objetivo de lograr el ascenso a Segunda RFEF.

–¿Cómo se encuentra Adrián Machín a título personal?

–Ahora mismo estoy en el mejor momento de mi carrera futbolística. Diría que en el mejor momento de mi vida.

–Cinco goles en siete partidos le avalan.

–Sí, llevo cinco goles en siete partidos desde el cambio de entrenador. Antes no contaban tanto conmigo, era todo lo contrario. Lo que yo necesitaba eran minutos sobre el verde para demostrar mi valía. Sin confianza había bajado bastante el nivel y quería jugar más minutos para darlo todo en el campo.

-¿Qué sucedió con el Pipa Gancedo?

-Fuera de lo deportivo me llevaba bien con él. En los amistosos de pretemporada me sentía importante y jugaba a un buen nivel pero fue empezar la temporada regular y sentirme desplazado. No contaba conmigo, no estaba contento. Jugaba muy poco y no tenía la regularidad que creo que merecía en esos momentos. Lo daba todo en los entrenamientos pero no era suficiente para él. No tengo nada en su contra, pero me merecía algo más.

-El nuevo cuerpo técnico compuesto por Sergio Hernández y Nazareno, ¿confía en usted?

-Desde que llegaron Nazareno y Sergio me están dando la confianza que necesitaba. Me dieron una oportunidad y supe aprovecharla. Desde ahí, soy titular y me siento muy feliz.

-¿Cuánto de complicado es reemplazar al delantero Gonzalo Di Renzo?

-Es una baja sensible, está claro. Pero el club ha buscado durante el mercado invernal un delantero con sus características e incorporaron a la disciplina a Jorge Canillas, que lo está haciendo realmente bien. Tiene una amplia trayectoria, es un jugador curtido en mil batallas y con mucho gol. En su debut ya anotó el primero en su cuenta particular. Sin Di Renzo, somos los demás quienes tenemos que dar un paso al frente en la faceta goleadora. De momento, nos va bien.

-¿Ve al vestuario motivado con el ascenso directo?

-Sí, el objetivo es el ascenso directo. Sabemos que es complicado porque hay muchos equipos metidos en la pelea pero vamos a intentarlo hasta el final. Si tenemos que coger el camino largo pues jugaremos los playoffs, pero nuestro principal objetivo es ascender de forma directa a Segunda RFEF.

-¿También se fijan en los demás enfrentamientos directos?

-Siempre hay que hacer los deberes, pero si los rivales directos se dejan puntos nosotros no podemos evitar alegrarnos. La liga está muy apretada.

¿Objetivo a medio-largo plazo?

-Desde muy pequeño siempre he estado vinculado al mundo del fútbol y mi sueño es llegar lo más lejos posible hasta que me retire. Siempre voy aspirar a más. Sin techo. Este año mi objetivo principal es poner al Lanzarote donde ya creo que se merece estar desde hace tiempo. Sacarme la espinita que me ha quedado clavada del año pasado.

-Salió a en contra de las amenazas que está recibiendo su buen amigo Kilian Alemán, jugador del Sanfer, tras la polémica frente a la Gimnástica Segoviana.

-Estuve hablando con él y lo ha pasado mal. Sabemos como es el fútbol, todo se magnifica. En el vídeo se ve que Kilian en ningún momento escupe al rival. Tanto él como su familia han recibido muchos insultos y amenazas injustas. Para juzgar se tiene conocer bien la historia, la gente habla por hablar.