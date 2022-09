Quince jugadoras renuncian a ir con España si Vilda sigue como seleccionador

Nuevo terremoto en la selección femenina de fútbol. Este jueves, quince jugadoras internacionales enviaron un correo electrónico a la Federación Española de Fútbol (FEF) en el que comunicaban su decisión de renunciar a ser convocadas mientras Jorge Vilda siga como seleccionador. Es el segundo pulso que mantienen las futbolistas tras el propiciado a principios de mes, cuando la gran mayoría de las jugadoras convocadas para los duelos contra Hungría y Ucrania reclamó la destitución del técnico. Una brecha que lejos de cerrarse se ha agrandado.

Este grupo de quince jugadoras, según informó 'El partidazo' de Cope, está formado por Patri Guijarro, Sandra Paños, Mapi León, Claudia Pina, Aitana y Mariona del FC Barcelona; Moraza y Lola Gallardo del Atlético de Madrid, Amaiur y Eizagirre de la Real Sociedad, Leila y Laia Aleixandri del Manchester City, Ona Batlle y Lucía García del Manchester United y Andrea Pereira del Club América. No se encuentran ninguna jugadora del Real Madrid (acudieron ocho a la última convocatoria) y ni las barcelonistas Alexia Putelles (lesionada para toda la temporada) e Irene Paredes, además capitana de la selección.

La federación no ocultó su enfado ante este nuevo pulso de las jugadoras, afirmó que no va a admitir «ningún tipo de presión» y confirmó su apoyo al seleccionador. «Este tipo de maniobras se encuentran alejadas de la ejemplaridad y fuera de los valores del fútbol y del deporte y son nocivas», afirmó en un comunicado. La FEF recordó que no acudir a la llamada de una selección puede ser castigado con una sanción de entre dos y cinco años de inhabilitación, pero aseveró que no llegará a ese extremo. Solo serán convocadas aquellas jugadoras que estén comprometidas «aunque sean juveniles».

Próximos amistosos

«Este hecho ha pasado a ser de una cuestión deportiva a una cuestión de dignidad. La selección es innegociable. Es una situación sin precedentes en la historia del fútbol, tanto masculino como femenino, en el ámbito español y mundial», afirmó la federación que además dejó claras sus condiciones para que las deportistas díscolas regresen con La Roja. «Las futbolistas que han presentado su renuncia únicamente regresarán en un futuro a la disciplina de la selección si asumen su error y piden perdón».

Este enfrentamiento se produce una semana antes de que Vilda haga pública una nueva convocatoria de la selección para los amistosos contra Suecia (7 de octubre) en el estadio Nuevo Arcángel de Córdoba y Estados Unidos (11 de octubre) en el Sadar de Pamplona. Y en el horizonte, el Mundial de Australia y Nueva Zelanda del próximo año (del 20 de julio al 20 de agosto).