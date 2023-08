España vence a Inglaterra en el palco de Sídney

Antes de que el césped dictase sentencia, cabe decir que en cuanto a protocolo, España se impuso a Inglaterra en el palco del estadio Accor de Sídney, sede de la gran final del Mundial femenino. La reina Letizia y la infanta Sofía viajaron hasta la ciudad australiana que albergó los Juegos Olímpicos de 2000 para animar en todo momento a la selección española. En cambio, las futbolistas inglesas no contaron con la presencia de ningún miembro de la familia real británica, toda vez que el príncipe de Gales rompió la costumbre de apoyar a sus deportistas en las competiciones cumbre.

La Reina, vestida con americana roja, y la infanta Sofía, con bufanda, igualmente roja, se pronunciaron ya antes de comenzar la histórica cita para el fútbol femenino español. «Es una alegría y es emocionante estar aquí para animar y acompañar a las jugadoras», dijo Letizia en TVE. «De nuestro lado está nuestra capacidad para superar obstáculos, el trabajo, el esfuerzo, las ganas de ganar y espero que la suerte nos acompañe, pero con independencia del resultado ellas ya son unas campeonas», añadió.

Por su parte, la infanta Sofía, gran aficionada y jugadora también de fútbol, ha dicho «Estoy esperando que empiece el partido y, sobre todo, ir después al vestuario para felicitarlas pase lo que pase», comentó, por su parte, la infanta Sofía, gran aficionada a este deporte y jugadora también de fútbol.

Mientras la reina Letizia y su hija Sofía emprendían un viaje de más de 24 horas de duración que, en tres escalas, les llevó el viernes de Madrid a Sídney, el príncipe de Gales solo publicó un vídeo en las redes sociales en la que aparecía junto a su hija, la princesa Carlota, deseando suerte a Inglaterra en la final de la Copa del Mundo contra España y, al mismo tiempo pidiendo perdón, por no desplazarse al partido.

«Leonas, quiero mandaros mucha suerte para mañana. Sentimos mucho no poder estar allí en persona, pero estamos muy orgullosos de todo lo que habéis conseguido y de las millones de personas a las que habéis inspirado aquí y en todo el mundo, así que salid ahí y disfrutar», dijo el príncipe Guillermo ante la atenta mirada de su hija que, con un balón en la mano comentó: «Buena suerte, leonas».

El príncipe de Gales alegó motivos de agenda para no estar este domingo en Sídney, pero no por ello dejaron de arremeter contra él los medios británicos, que no entienden de justificaciones. Insistieron en que, en todo caso, la princesa Catalina o los duques de Edimburgo podrían haberse desplazado. Cabe recordar que Guillermo y Catalina sí estuvieron en Wembley el verano pasado cuando Inglaterra se proclamó campeona de Europa ante Alemania y a lo largo de este torneo ha mandado diversos mensajes de apoyo a las inglesas.

La reina Letizia y su hija viajaron a Australia el pasado viernes, acompañadas por el ministro de Cultura y Deportes en funciones, Miquel Iceta. Tras dos escalas técnicas en Abu Dabi y en Singapur, el avión oficial aterrizó en Sídney el sábado por la noche (hora local). Este domingo, tras asistir al partido, la Reina y su hija tienen previsto emprender viaje de regreso a Madrid.

Máxima emoción en Sídney e inusitada expectación en España ante un partido de fútbol femenino. Un entusiasmo comparable con lo que ocurrió en 2010, cuando La Roja logró con ese gol de Iniesta en la prórroga la primera estrella de campeona del mundo para el combinado masculino, dirigido por Vicente del Bosque.

En numerosas localidades españolas se colocaron pantallas gigantes para seguir el encuentro, como en Madrid, donde cientos de personas sigueron el encuentro en el polideportivo Wizink Center y en los bares de alrededor. Ya desde primera hora de este domingo, muchos de los 6.000 espectadores que consiguieron localidades para seguir el encuentro desde el interior del recinto se agolpaban a sus puertas.

Ataviados con banderas españolas y camisetas de la selección, poblaban la amplia plaza ante el polideportivo coreando gritos de «¡A por ellas, oé!» y «¡Yo soy español, español, español!». Un sinfín de personas esperaban su turno pacientemente en la calurosa mañana madrileña para intentar conseguir un premio tirando a unas porterías montadas por una empresa patrocinadora de la selección.

Los aficionados españoles estaban esperanzados, pero todos mostraban cautela ante la fortaleza de Inglaterra, vigente campeona de Europa y verdugo de España en la pasada Eurocopa.