RFEF

La Liga F también tendrá VAR

Será diferente al que se emplea en categoría masculina y cada equipo dispondrá de dos solicitudes de revisión por partido, que no contarán si hay corrección a su favor

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Viernes, 8 de agosto 2025, 13:21

La Liga F tendrá también videoarbitraje a partir de la próxima temporada, aunque será diferente al que se utiliza en las competiciones masculinas de Primera y Segunda. Así lo han acordado los clubes femeninos durante la asamblea celabrada este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y en la que estuvo presente el presidente de la Federación Española, Rafael Louzán.

Este nuevo VAR se denominará de manera técnica Football Video Support (FVS) y, a priori, su incorporación supone un avance significativo en la mejora del nivel técnico de las decisiones arbitrales en momentos decisivos del partido, garantizando así una competición más justa, transparente y profesional.

El modelo de FVS, validado por FIFA, permite la revisión de jugadas clave del partido a través del vídeo activado a petición de los cuerpos técnicos y está diseñado para competiciones que, como Liga F, apuestan por soluciones tecnológicas eficaces, accesibles y sostenibles. Este sistema ya ha sido utilizado en competiciones internacionales como la Copa del Mundo femenina sub-20 de Colombia 2024 o el Mundial sub‑17 de República Dominicana, jugado también el año pasado.

A partir del próximo curso, las cuatro situaciones susceptibles de revisión son gol o no gol, penalti o no penalti, tarjeta roja directa y confusión de identidad. Cada equipo dispondrá de dos solicitudes de revisión por partido y si la decisión se corrige el club implicado recuperará la petición utilizada. Las revisiones se realizarán en un monitor junto al terreno de juego por parte de la árbitra principal.

Tras el acuerdo de los clubes para su puesta en marcha con el inicio de la temporada, el Comité Técnico de Árbitros desarrollará unas jornadas de formación para los equipos arbitrales que dirigirán los partidos de la competición profesional femenina.

