Jenni Hermoso, sobre el control de Vilda: «Cuando nos íbamos a dormir, teníamos que dejar la puerta abierta»

La nueva temporada de Planeta Calleja se estrena el próximo lunes en Cuatro por todo lo alto. El aventurero se ha llevado a Jenni Hermoso a Islandia, donde disfrutará de la cascada de Gullfos, cuevas, playas... y recorrerá en moto el segundo glaciar más grande del país. Pero mientras la futbolista madrileña disfruta del viaje, también hablará de la polémica que la persigue desde hace unos meses, cuando Luis Rubiales la besó sin consentimiento en la celebración del Mundial.

Porque según el adelanto del programa publicado en Cuatro, la futbolista no se muerde la lengua y cuenta cómo han sido los últimos años en la selección femenina. El episodio se emitirá en el segundo canal de Mediaset el lunes a partir de las 22.50 horas.

Durante el viaje, Jenni Hermoso se sincera con Calleja cuando este le preguntó por la trascendencia que había tenido la denuncia por el beso de Rubiales. Ella, lejos de arrepentirse de hacerlo público y desmarcarse de la estrategia de la Federación, asume sus actos y asegura que lo volvería a hacer: «Tengo claro que si no lo hubiera hecho, si hubiera admitido en ese momento hacer un vídeo diciendo que no había pasado nada, tenía clarísimo que podía haber tenido cosas extradeportivas que me hubieran ayudado mucho. Pero sentí el valor, sentí la fuerza y sobre todo estaba haciendo algo que para mí era lo correcto. Era lo único que prevalecía en ese momento».

El beso de Rubiales a Jenni Hermoso fue la gota que colmó la paciencia de las chicas. Quince de las futbolistas se plantaron un año antes del Mundial. Aseguraron a través de un comunicado que si no cambiaban cosas en la Federación, no regresarían. Y la gran mayoría cumplió su promesa. Solo volvieron y fueron campeonas del mundo las que dieron un paso atrás. Pero el hartazgo por sus 'jefes' y su entrenador, Jorge Vilda, no se diluyó.

Y ahora Jenni Hermoso desvela algunos de los motivos que llevaron a una docena de internacionales a plantarse en el mejor momento de la historia del fútbol femenino en España. La madrileña cuenta a Calleja: «Cuando nosotras nos íbamos a dormir, teníamos que dejar la puerta abierta y esperar a que Vilda pasara por la noche y dejar que él hablara con nosotras... Decía que era el único momento que tenía para hablar personalmente con nosotras. Si tocaba la primera puerta de las primeras jugadoras, hasta que llegaba a la última, a lo mejor había jugadoras que se dormían», asegura.

Antes de emplazar a los telespectadores al programa que se emitirá el próximo lunes, la nueva delantera del Tigres hace hincapié en el férreo control que tenía Vilda sobre ellas: «Cuando nos íbamos a comprar, nos esperaba y nos preguntaba qué llevábamos en la bolsa».