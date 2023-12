Giráldez, el estratega del imbatible Barça femenino, confirma su adiós

Desde que Kundananji anotara un doblete con el Real Madrid el pasado 21 de mayor, el Barcelona femenino llevaba 719 días sin conocer la derrota en la liga española. Casi dos años después el equipo azulgrana pisaba la lona en España, donde llegó a ser el equipo con más victorias seguidas en Liga de todo el mundo, con un total de 62. Buena parte de culpa de esa fórmula de la imbatibilidad la tiene Jonatan Giráldez (Vigo, 1991), que no renovará el contrato que expira el próximo 30 de junio y abandonará el equipo con el que ha logrado todo en cuanto a títulos desde que se hiciera cargo del equipo en julio 2021.

El técnico que llevó al Barça femenino a ganar la segunda Champions de su historia va camino de más récords en el mundo del fútbol femenino antes de su adiós a final de temporada. Este año encabeza la Liga F con doce victorias en doce partidos, 50 goles a favor y solo dos en contra. Un dominio que está imponiendo también en la máxima competición continental, con tres victorias en tres partidos, catorce tantos a favor y solo uno en contra en un curso donde defiende en título conquistado en junio ante el Wolfsburgo.

«Comuniqué al club hace escasos días que tenía intención de no renovar mi contrato». De esta forma el técnico vigués comunicó este lunes de forma pública su decisión de abandonar el banquillo del Barcelona al final de la presente temporada tras aceptar una oferta profesional que cumple su propósito de «crecer personal y profesionalmente». «Quise avisar con tiempo, ser transparente y evitar malentendidos», dijo el entrenador del Barça femenino, que no quiso concretar cuál será su próximo destino. «No será Europa. Importante para mí no competir contra el Barça. El club está por encima de todo». Tampoco parece que sea el relevo de Montse Tomé en la selección española. Según informa Relevo, el Washington Spirit de Michele Kang de la NWS, la primera división norteamericana femenina de fútbol, será su próximo destino. La propuesta económica de Michele Kang,primera magnate del fútbol femenino, superaba con creces la blaugrana, según informa el mismo medio. Un cantidad que quintuplicaría su sueldo actual como entrenador del conjunto culé.