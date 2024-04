Esther González, el sueño americano del fútbol español

Esther González, la olvidada de Montse Tomé en el reciente éxito de la Liga de Naciones, regresó a la España Femenina con el olfato goleador intacto para sumar dos de las siete dianas ante Bélgica en apenas media hora que estuvo sobre el césped de la región flamenca de Lovaina. La granadina de Huéscar, que hace unos días logró el tanto número 3.000 de la NWSL, históricamente la mejor liga femenina de fútbol del mundo, con la camiseta del NJ/NY Gotham, continúa brillando en su periplo por Estados Unidos, y volvió a recuperar la sonrisa con la campeona del mundo, con quien no disputaba un encuentro desde la lamentable derrota ante Italia en Pasarón el pasado 1 de diciembre.

«Simplemente tengo que disfrutar de lo que hago. Estoy en un momento de confianza increíble y siento que no le tengo que demostrar nada a nadie», destacó la séptima máxima goleadora histórica de la selección, con el rostro lleno de felicidad tras superar con creces el primer escollo rumbo a la Eurocopa femenina que se disputará en 2025 en Suiza. La andaluza, que lleva anotados 29 goles en los 45 partidos que ha disputado con La Roja asegura que no necesita reivindicarse, y dice haberse dado cuenta de cómo en EEUU «cuidan el producto, a las jugadoras, al entorno..siempre preguntan qué pueden hacer para mejorar y que tú rindas al máximo nivel», en referencia a su aterrizaje, tras conquistar la primera estrella Mundial, en el Red Bull Arena de Nueva York.

«Tomé la mejor decisión posible y ahora estoy en uno de los mejores momentos profesionales y personales de mi carrera», destaca la futbolista en pleno debate sobre la competitividad de la Liga F y la brecha que separa al Barcelona del resto de equipos de la competición española. El club azulgrana empieza a tener dificultades para retener a sus mejoreas jugadoras, decepcionadas con el campeonato español, donde la entidad disfruta de una tiránica hegemonía, y por las imbatibles ofertas que reciben del extranjero.

«No puedo decir que haya sido un camino fácil. Empecé a jugar desde muy pequeña en el equipo de fútbol de Huéscar. Era la única chica del grupo, teníamos desplazamientos largos todos los fines de semana, campos de tierra… Tuve que salir con catorce años de casa buscando un sueño muy lejano, pero no me arrepiento de ningún paso de los que he dado a lo largo de mi carrera. Ha sido un aprendizaje continuo que me ha permitido ser quien soy y llegar hasta aquí», contó recientemente.

A la exjugadora del Levante (29 goles), Atlético (86) y Real Madrid (39), le llovieron varias ofertas del poderío económico de Estados Unidos y de Inglaterra antes de decantarse por el conjunto neoyorquino, vigente campeón del campeonato estadounidense, al que llegó justo a tiempo para levantar el trofeo y convertirse en la primera jugadora europea en anotar en una final de la liga norteamericana. «Esta competición es diferente a la española, está a nivel Champions cada fin de semana. No hay un equipo mejor que otro. El que vaya último puede ganar al primero sin problema, el primero no le va a sacar ocho puntos al segundo y un partido no va a quedar 7-0», reflexiona la atacante.