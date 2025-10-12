El Barça, 'campeón' de Liga en octubre tras golear al Atlético

Javier Varela Domingo, 12 de octubre 2025, 15:52 Comenta Compartir

Sólo se han disputado siete jornadas de la Liga F de fútbol y se puede decir que ya hay campeón. No oficialmente, pero sí oficiosamente, porque el Barcelona goleó al Atlético de Madrid (0-6), el único equipo que, en teoría, parecía capaz de hacerle sombra a las azulgranas en la competición doméstica. Con este resultado, las catalanas ya tienen una ventaja de siete puntos cuando apenas se han disputado 21 en total. El equipo entrenado por Pere Romeu ha firmado un pleno de victorias ligueras -siete de siete-, con unos números que rozan lo inverosímil: 37 goles a favor (una media de más de cinco por partido) y tan solo uno en contra. Una superioridad que asusta y que parece no tener techo, como reflejan las estadísticas del encuentro ante las colchoneras.

Durante el partido disputado en Alcalá de Henares, el Barcelona remató 31 veces a portería, por solo cinco del Atlético. Además, las azulgranas fabricaron 50 acciones de peligro en el área rival, frente a las escasas seis de su oponente. Los números, más allá de la anécdota, muestran una realidad difícil de discutir: el Barça no solo gana, sino que domina de principio a fin cada encuentro, sin apenas fisuras. Su fútbol combina potencia, precisión y una coordinación casi perfecta entre sus líneas, con un juego coral que deja poco margen para la esperanza de sus rivales. Y encima tiene a las mejores futbolistas del mundo.

De hecho, la Liga F está tan de cara para el Barcelona que, de aquí a final de temporada, tendría que perder los mismos puntos que en las dos últimas campañas juntas (ocho) para poner en riesgo el título. Y aun así, haría falta que sus principales perseguidores -actualmente Atlético y Real Sociedad- firmaran un recorrido inmaculado, sin dejarse ni un solo punto por el camino. A la vista de lo ocurrido en estas primeras jornadas, esa posibilidad parece más una utopía que una opción real.

El encuentro frente al Atlético fue una muestra perfecta del dominio azulgrana. A los 94 segundos de partido, Esmee Brugts ya había inaugurado el marcador tras una jugada colectiva de manual. Poco después, Patri Guijarro ampliaba la ventaja. Pese al abrumador control del Barça, el resultado al descanso (0-2) dejaba una mínima sensación de esperanza para las rojiblancas, que aún soñaban con recortar distancias. Sin embargo, tras la reanudación, el vendaval azulgrana no dio tregua: Ewa Pajor, Alexia Putellas, Vicky López y Laia Aleixandri -en la última jugada del partido- sellaron una goleada histórica que confirmó la distancia sideral entre ambos conjuntos.

Superioridad aplastante

La sensación que deja este inicio de temporada es que el Barça juega en otra liga. Su plantilla, plagada de internacionales, combina juventud y experiencia con un equilibrio casi perfecto. El sistema de Pere Romeu parece una máquina perfectamente engrasada, donde cada pieza cumple su función con precisión quirúrgica.

Estamos a mediados de octubre y el Barcelona ya ha «conquistado» -salvo una sorpresa mayúscula- su séptimo título liguero consecutivo y el undécimo en total. El resto de equipos, mientras tanto, parecen condenados a luchar por el segundo puesto, una especie de «liga paralela» en la que la igualdad sí existe. Pero en la cima, el Barça sigue intratable, imparable y, sobre todo, inalcanzable.